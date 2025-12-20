Треть россиян читают фантастику, чтобы заставить мозг работать

Ещё 36% считают, что такие книги заставляют мозг работать, а столько же опрошенных любят этот жанр за способность отвлекать от будничной рутины. Наибольшую популярность среди писателей‑фантастов завоевали Аркадий и Борис Стругацкие, набравшие 43% голосов, за ними следуют Герберт Уэллс (35%), Сергей Лукьяненко (34%), Рэй Брэдбери (34%) и Айзек Азимов (28%).

Антиутопии читают почти половина участников опроса (48%), причём главными причинами интереса к жанру стали развитие критического мышления (50%), пророческая и предупреждающая функция таких произведений (41%), их способность отражать и критиковать современные общественные тенденции (38 %), а также возможность в безопасной среде книги «прожить» негативный сценарий (30%). Среди самых популярных антиутопий оказались «Бегущий человек» Стивена Кинга (17%), «1984» Джорджа Оруэлла (17%) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (15%).

При этом 34% опрошенных признались, что иногда чувствуют себя героями антиутопий, а 6% отметили, что такая мысль посещает их довольно часто. Высокий интерес россияне проявляют и к экранизациям: 85% следят за выходом фильмов и сериалов по мотивам фантастических и антиутопических произведений и с удовольствием их смотрят. В числе любимых киноадаптаций фантастики оказались «Дюна» (2021, 2024), «Дивергент» (2014), «Приключения Электроника» (1979), «Ночной дозор» (2004), «Бегущий по лезвию» (1982), «Голодные игры» (2012 – н. в.), «Марсианин» (2015) и «Война миров» (2005).

Ранее директор по развитию книжного сервиса «Строки» Татьяна Соловьева рассказала НСН, что в России падает спрос на эзотерические книги, поскольку люди хотят верить не в чудо, а во что-то надежное и проверенное.

