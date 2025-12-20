Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах

Американский центр безопасности спорта принял решение пожизненно отстранить от участия в соревнованиях фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США в танцах на льду.

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах — об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на официальное решение организации.

Ещё в октябре 2024 года Десятова временно отстранили от турниров. Спортсмену 24 года, он выступал в паре с американской фигуристкой Изабеллой Флорес. Спортивная карьера Десятова началась в Москве: до 2021 года он представлял Россию, затем перешёл в сборную Белоруссии, а с 2022 года — выступает за Соединённые Штаты Америки.

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ФигуристыФигурное КатаниеСпортОтстранение

