Фигуриста Десятова пожизненно отстранили из-за обвинений в домогательствах
Американский центр безопасности спорта принял решение пожизненно отстранить от участия в соревнованиях фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США в танцах на льду.
Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах — об этом сообщила журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на официальное решение организации.
Ещё в октябре 2024 года Десятова временно отстранили от турниров. Спортсмену 24 года, он выступал в паре с американской фигуристкой Изабеллой Флорес. Спортивная карьера Десятова началась в Москве: до 2021 года он представлял Россию, затем перешёл в сборную Белоруссии, а с 2022 года — выступает за Соединённые Штаты Америки.
Ранее стало известно, что клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из Владивостока «Адмирал» расторг контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
