Прощание с актером Лобоцким пройдет в Театре Маяковского
Церемония прощания с народным артистом России, актером Анатолием Лобоцким состоится в Москве в Театре им. Маяковского. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.
В театре уточнили, что дата траурного мероприятия будет названа позже.
Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря. Ему было 66 лет. По словам народной артистки РФ Юлии Рутберг, актер ушел из жизни после продолжительной болезни.
Лобоцкий прославился благодаря своим ролям в театрах им. Маяковского и им. Ленсовета. Кроме того, артист играл в сериале «Молодежка», а также в таких проектах, как «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари» и «Верни мою любовь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
