Прощание с актером Лобоцким пройдет в Театре Маяковского

Церемония прощания с народным артистом России, актером Анатолием Лобоцким состоится в Москве в Театре им. Маяковского. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.

В театре уточнили, что дата траурного мероприятия будет названа позже.

Крок: Актер Владимир Симонов умер из-за сердечной недостаточности

Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря. Ему было 66 лет. По словам народной артистки РФ Юлии Рутберг, актер ушел из жизни после продолжительной болезни.

Лобоцкий прославился благодаря своим ролям в театрах им. Маяковского и им. Ленсовета. Кроме того, артист играл в сериале «Молодежка», а также в таких проектах, как «За полчаса до весны», «Калашников», «Анатомия убийства», «Мата Хари» и «Верни мою любовь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

