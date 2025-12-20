Завершились съемки фильма «Человек паук: Совершенно новый день»

Будущий фильм получил название «Человек‑паук: Совершенно новый день», а его премьера назначена на 31 июля 2026 года.

В своём посте Креттон поделился снимками с Холландом и остальными участниками съёмочной группы. Он назвал новую картину самой масштабной и значимой в своей карьере и выразил глубокую признательность всем, кто был рядом на протяжении рабочего процесса.

Особо режиссёр отметил поддержку своей семьи: поблагодарил жену за помощь в сохранении душевного равновесия и детей — за то, что они помогали ему отвлекаться от работы и замечать простые радости жизни.

Отдельные тёплые слова Креттон адресовал Тому Холланду. Он высоко оценил лидерские качества актёра — как на съёмочной площадке, так и вне её, его трудолюбие, смелость в исполнении трюков и дружескую поддержку.

Фильм станет четвёртой сольной лентой о Питере Паркере в исполнении Холланда. Детали сюжета пока не раскрываются. Съёмки начались в августе: тогда Холланд продемонстрировал видео с новым костюмом героя, а студия Marvel выпустила восьмисекундный тизер, показывающий обновлённый облик Человека‑паука, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

