К фонтану Треви в Риме сделают платный вход

Средства, полученные от входного билета, пойдут в городской бюджет — их направят на содержание достопримечательности и регулирование потока посетителей. При этом традиция бросать монеты в фонтан сохранится: собранные деньги по‑прежнему будут передавать на благотворительные цели. По прогнозам мэрии, новый порядок позволит ежегодно пополнять городскую казну на 6,5 миллиона евро за счёт фонтана Треви.

Городские власти рассчитывают, что введение платы упорядочит туристические потоки: одновременно у фонтана смогут находиться не более 400 человек. От оплаты освобождены дети младше пяти лет, люди с инвалидностью и их сопровождающие.

Кроме фонтана Треви, платный доступ ввели ещё к пяти римским достопримечательностям, среди которых — Музей Наполеона. В качестве компенсации для местных жителей власти открыли бесплатный доступ к ряду других объектов.

Ранее стало известно, что за год в римский фонтан Треви набросали монет на 1,6 миллион евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

