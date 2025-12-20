Беспилотник упал на северо-западе Турции
Беспилотник упал на северо-западе Турции, сообщает издание Haberler.
По информации СМИ, фермеры обнаружили дрон в поле неподалёку от района Маньяс в провинции Балыкесир и передали его представителям силовых структур.
Как сообщает газета Cumhuriyet, БПЛА направили в Анкару для проведения технической экспертизы — при этом его происхождение пока остаётся невыясненным. В Министерстве национальной обороны заявили, что опубликованные фотографии сбитого беспилотника не являются свежими.
Ранее в Турции зафиксировали ещё два случая падения дронов: один неподалёку от города Чанкыры, другой — в районе Измит провинции Коджаэли. По данным МВД, дрон, обнаруженный 19 декабря, являлся разведывательным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
