Беспилотник упал на северо-западе Турции

Беспилотник упал на северо-западе Турции, сообщает издание Haberler.

По информации СМИ, фермеры обнаружили дрон в поле неподалёку от района Маньяс в провинции Балыкесир и передали его представителям силовых структур.

Как сообщает газета Cumhuriyet, БПЛА направили в Анкару для проведения технической экспертизы — при этом его происхождение пока остаётся невыясненным. В Министерстве национальной обороны заявили, что опубликованные фотографии сбитого беспилотника не являются свежими.

Ранее в Турции зафиксировали ещё два случая падения дронов: один неподалёку от города Чанкыры, другой — в районе Измит провинции Коджаэли. По данным МВД, дрон, обнаруженный 19 декабря, являлся разведывательным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:БеспилотникиТурция

