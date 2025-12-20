Музыкант Дранга рассказал, какие артисты победят в борьбе с ИИ
В эфире НСН композитор Петр Дранга признался, что прибегал к использованию ИИ при написании музыки.
В конкуренции с искусственным интеллектом победят артисты, которые умеют объединять творчество и новые технологии, при этом ИИ — не враг для артистов, а инструмент, позволяющий экономить время и совершенствовать творчество. Об этом в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил дирижер, композитор, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга.
«Разуверю: пока конкуренция артистов с искусственным интеллектом не сильно наступает, но не много подходит. И в целом, это неплохо. Думаю, в будущем хорошим подспорьем каждому музыканту будет автоматизация, то есть какой-то софт, который будет помогать создавать что-то и еще больше концентрироваться на художественном замысле. Проиграют те, кто не умеет объединять настоящее творчество и технологии. Прогресс случится неизбежно. И искусственный интеллект сегодня — абсолютно не враг. Во многом это даже простая автоматизация в процессах, которые раньше занимали огромное количество времени. Я не говорю про какие-то там эстрадные песенки, созданные, как эксперименты. Там послушаешь — и страшно. Есть куда стремиться: чем лучше искусственный интеллект будет пытаться повторить человека, тем ценнее будут человек и его творческая непредсказуемость. И огромные ошибки, которые он совершает в творчестве, и которые потом становятся историей», - отметил он на национальной премии в области будущих технологий «Вызов».
Композитор также признался, что писал музыку с помощью ИИ.
«При написании музыки я использовал искусственный интеллект в некоторых процессах, например, таких, как инструментовка. Или у меня был хороший эксперимент в симфонии «Космос», где искусственный интеллект сочинял на оркестровый кластер мелодию в реальном времени, используя голос вокодера. Еще я с искусственным интеллектом работаю по сценографии, визуальному ряду, даже по текстовым правкам и интересным предложениям по автоматизации. То есть это агенты, которые в некоторых схемах помогают мне работать быстрее, но это не музыка», - заключил собеседник НСН.
Ранее продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай в пресс-центре НСН заявила, что уже в скором будущем ИИ-музыканты смогут обогнать реальных артистов по заработку.
