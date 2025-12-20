Музыкант Дранга рассказал, какие артисты победят в борьбе с ИИ

«Разуверю: пока конкуренция артистов с искусственным интеллектом не сильно наступает, но не много подходит. И в целом, это неплохо. Думаю, в будущем хорошим подспорьем каждому музыканту будет автоматизация, то есть какой-то софт, который будет помогать создавать что-то и еще больше концентрироваться на художественном замысле. Проиграют те, кто не умеет объединять настоящее творчество и технологии. Прогресс случится неизбежно. И искусственный интеллект сегодня — абсолютно не враг. Во многом это даже простая автоматизация в процессах, которые раньше занимали огромное количество времени. Я не говорю про какие-то там эстрадные песенки, созданные, как эксперименты. Там послушаешь — и страшно. Есть куда стремиться: чем лучше искусственный интеллект будет пытаться повторить человека, тем ценнее будут человек и его творческая непредсказуемость. И огромные ошибки, которые он совершает в творчестве, и которые потом становятся историей», - отметил он на национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

Композитор также признался, что писал музыку с помощью ИИ.