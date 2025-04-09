Кризис длиной в год: Введенные Трампом пошлины перестроят мировую торговлю
Введенные Трампом новые пошлины затронули 57 стран мира, на них уже отреагировали падением азиатские биржи, американские фондовые индексы и цены на нефть.
В полночь 9 апреля вступили в силу пошлины на импорт товаров из 57 стран мира, объявленные президентом США Дональдом Трампом.
В частности, пошлины затронут Китай, Японию, Вьетнам, Индию, Южную Корею, а также страны Евросоюза.
Практически все азиатские биржи отреагировали на это продолжением падения. Так, токийский Nikkei 225 обрушился на 2,6%, тайваньский Taiex упал на 4%. Демонстрирует рост на 0,2% лишь шанхайский SSE Composite.
Снижение демонстрируют и американские фондовые индексы. Так, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд. Это объясняется тем, что инвесторы обеспокоены возможными последствиями пошлин, сообщило агентство «Интерфакс».
Ниже уровня четырехлетней давности также рухнули цены на нефть: сейчас стоимость топлива марки Brent едва превышает $60 за баррель.
Недовольны пошлинами и представители бизнеса. В частности, руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин. На своей странице в соцсети X американский миллиардер написал, что необходимо взять тайм-аут, чтобы провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты.
Впрочем, Трампа происходящее не пугает, даже наоборот — американский лидер отметил, что уже введенные ранее пошлины ежедневно приносят Вашингтону по $2 млрд, а о тарифах с США готовы договариваться свыше 70 стран.
Президент США положительно оценил работу по обсуждению сделок со странами на фоне новых пошлин. Он сравнил такое обсуждение с работой портного: государства, желающие договориться с США, получат «подшитую и подогнанную по размеру» сделку, а не что-то «с вешалки». Причем некоторые страны, в частности, Япония, идут фактически на унижения: «Я думаю, что война с миром, которая вообще не война, потому что они все едут сюда. Япония едет сюда, пока мы говорим. Они в самолете летят, их много. Все жесткие переговорщики», — заявил Трамп.
ХОЧЕТ ЛИ КИТАЙ…
Впрочем, сильнее всего от действий США пока страдает не якобы унижающаяся Япония, а Китай — Трамп заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая в размере 104% (причем их размер увеличивался постепенно — с 20% 4 марта до 54%, а затем и до 104%) будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По мнению президента США, заключение американо-китайской сделки — вопрос времени, так как Китай в лице председателя КНР Си Цзиньпина «действительно хочет» ее заключить, но не представляет, как это сделать. «Мы ждем от них звонка», — добавил Трамп.
Столь огромный рост пошлин, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, объясняется тем, что Китай пошел на ответные ограничения в отношении товаров из США в размере 34%. Левитт также пообещала, что Трамп будет «невероятно щедр», если Китай согласится на сделку, при этом руководствуясь интересами американского народа. Разглашать условия возможной сделки она отказалась.
Китай, вопреки заявлениям Трампа, отступать от своей линии и поддаваться давлению Вашингтона не намерен, сообщило агентство AFP со ссылкой на посольство Китая в США. В дипмиссии заверили, что Пекин будет твердо защищать свои законные права.
«В торговых и таможенных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Мы, китайцы, не смутьяны. Но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж – неправильный способ взаимоотношений с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов», — заверил представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй. Он также назвал принятые контрмеры законными и соответствующими интересам Китая.
Впрочем, обсуждать или нет с Китаем вопрос импортных пошлин, Трамп будет решать сам, но в приоритете переговоры с союзниками, в частности, с Южной Кореей и Японией, заявил в интервью телеканалу Fox News советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.
По его словам, президент США отдал своей администрации «очень четкие указания» отдавать предпочтение американским союзникам, продвигаясь вперед с торговыми соглашениями.
ВЛИЯНИЕ ПОШЛИН: МНЕНИЯ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА
Как бы Трамп ни пытался давить на Китай, на торговые возможности Пекина это никоим образом не повлияет, так как КНР активно торгует с остальным миром. Об этом заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.
«Если цель пошлин — в конечном итоге изолировать Китай, они также потерпят неудачу. США не обладают силой, чтобы разорвать торговые отношения Китая с остальным миром, хотя, несомненно, хотели бы этого», – сказал Сакс.
По мнению экономиста, торговый дефицит США стал следствием не несправедливого отношения со стороны других стран, а чрезмерных расходов по сравнению с доходами.
В свою очередь российский экономист Василий Колташов заявил в интервью НСН, что непонятно, какие товары США намерены предложить своим партнерам.
«Вопрос в том, что эти страны будут в США покупать. Ведь они будут переплачивать. Да, Трамп таким методом выбивает из США поставки продовольствия, энергоресурсов, строительной и сельскохозяйственной техники. Однако для Трампа все равно остается проблема: нужно как-то закрывать эти объемы. Огромное количество товаров эти страны покупают друг у друга, у США просто нет этих товаров, и они не могут предложить их по конкурентным ценам. Во-первых, даже если компании будут готовы расширять производство в США, это потребует времени, а во-вторых, в США 50 лет с подачи неолиберальных деятелей проводилась политика разрушения образования и понижения культурного уровня населения. У людей огромная демотивация к труду», — отметил экономист.
Действия Трампа, по его мнению, приведут к непродолжительному кризису, который повлияет на всю международную торговлю.
«Мы вступили в острый, интенсивный, но непродолжительный экономический спад. Трамп просто убрал американские финансовые подпорки, которые стояли у мировой торговли. Но ему нужен слабый доллар, и тут он может промахнуться, потому что другие валюты девальвируются легко, а доллар недостаточно. Я думаю, что он знает, что ему просто попутно нужно обрушивать еще и федеральную резервную систему. При этом американская экономика со временем неизбежно выйдет на рост и развитие. Я думаю, что кризис не будет долгим, обычно, средний кризис длится 12 месяцев. Самое главное, что по его итогам американское потребление должно будет сильно упасть, и вся международная торговля выстроится не вокруг США, а паутинообразно. ЕС может очень серьезно пострадать, что для России, конечно, крайне важно и хорошо», — подытожил он.
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