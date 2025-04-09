Ниже уровня четырехлетней давности также рухнули цены на нефть: сейчас стоимость топлива марки Brent едва превышает $60 за баррель.

Недовольны пошлинами и представители бизнеса. В частности, руководитель инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман предложил президенту Дональду Трампу на 90 дней заморозить введение США пошлин. На своей странице в соцсети X американский миллиардер написал, что необходимо взять тайм-аут, чтобы провести переговоры и урегулировать несправедливые асимметричные тарифные договоренности, а также привлечь триллионы долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты.

Впрочем, Трампа происходящее не пугает, даже наоборот — американский лидер отметил, что уже введенные ранее пошлины ежедневно приносят Вашингтону по $2 млрд, а о тарифах с США готовы договариваться свыше 70 стран.

Президент США положительно оценил работу по обсуждению сделок со странами на фоне новых пошлин. Он сравнил такое обсуждение с работой портного: государства, желающие договориться с США, получат «подшитую и подогнанную по размеру» сделку, а не что-то «с вешалки». Причем некоторые страны, в частности, Япония, идут фактически на унижения: «Я думаю, что война с миром, которая вообще не война, потому что они все едут сюда. Япония едет сюда, пока мы говорим. Они в самолете летят, их много. Все жесткие переговорщики», — заявил Трамп.



ХОЧЕТ ЛИ КИТАЙ…

Впрочем, сильнее всего от действий США пока страдает не якобы унижающаяся Япония, а Китай — Трамп заявил, что пошлины на импорт товаров из Китая в размере 104% (причем их размер увеличивался постепенно — с 20% 4 марта до 54%, а затем и до 104%) будут действовать, пока Пекин не пойдет на сделку с Вашингтоном. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По мнению президента США, заключение американо-китайской сделки — вопрос времени, так как Китай в лице председателя КНР Си Цзиньпина «действительно хочет» ее заключить, но не представляет, как это сделать. «Мы ждем от них звонка», — добавил Трамп.

Столь огромный рост пошлин, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, объясняется тем, что Китай пошел на ответные ограничения в отношении товаров из США в размере 34%. Левитт также пообещала, что Трамп будет «невероятно щедр», если Китай согласится на сделку, при этом руководствуясь интересами американского народа. Разглашать условия возможной сделки она отказалась.

Китай, вопреки заявлениям Трампа, отступать от своей линии и поддаваться давлению Вашингтона не намерен, сообщило агентство AFP со ссылкой на посольство Китая в США. В дипмиссии заверили, что Пекин будет твердо защищать свои законные права.

«В торговых и таможенных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Мы, китайцы, не смутьяны. Но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж – неправильный способ взаимоотношений с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов», — заверил представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй. Он также назвал принятые контрмеры законными и соответствующими интересам Китая.