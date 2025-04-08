Россия примет участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин США

Россия примет участие в консультациях Всемирной торговой организации (ВТО), которые состоятся на следующей неделе. Как сообщил постпред РФ при ВТО Николай Платонов, консультации будут посвящены анализу влияния пошлин на многостороннюю торговую систему.

Консультации затронут последствия введения пошлин для международной торговли. Россия, как отметил Платонов, намерена участвовать в обсуждениях.