Россия примет участие в консультациях ВТО по последствиям пошлин США

Россия примет участие в консультациях Всемирной торговой организации (ВТО), которые состоятся на следующей неделе. Как сообщил постпред РФ при ВТО Николай Платонов, консультации будут посвящены анализу влияния пошлин на многостороннюю торговую систему.

Консультации затронут последствия введения пошлин для международной торговли. Россия, как отметил Платонов, намерена участвовать в обсуждениях.

Макрон заявил о намерении убедить Трампа отменить пошлины США на импорт

Ранее ВТО зарегистрировала пять споров, инициированных против США по поводу пошлин, введенных в период президентства Дональда Трампа.

В ответ на это США 2 апреля подписали указ, вводящий «взаимные» пошлины на импорт товаров из других стран, с базовой ставкой 10%, с повышением для некоторых стран, таких как Европейский Союз, где пошлина достигает 20%, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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