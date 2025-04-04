Глава МВФ предупредила о значительном риске пошлин США для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с предупреждением о существенном риске тарифов, введенных США, для мировой экономики на фоне её незначительного роста.

Глава МВФ выпустила специальное заявление на этот счет. Результаты оценок макроэкономических последствий от решения Вашингтона будут обнародованы в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) – документ опубликуют в течении апреля.

Богатейшие люди планеты за сутки потеряли $208 миллиардов из-за пошлин Трампа

По её словам, Фонд может в результате пересмотреть в сторону ухудшения прогноз роста мировой экономики. Вместе с тем, по оценке Герогиевой, о рецессии речь не идет. Глава МВФ призвала США и их торговых партнеров к конструктивному сотрудничеству по снижению напряженности в торговле и неопределенности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», администрация Дональда Трампа объявила о введении с 5 апреля пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины вырастут до 11–50% 9 апреля. Базовая ставка составит 10%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЭкономикаПошлиныМВФ

Горячие новости

Все новости

партнеры