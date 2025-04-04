Глава МВФ предупредила о значительном риске пошлин США для мировой экономики

По её словам, Фонд может в результате пересмотреть в сторону ухудшения прогноз роста мировой экономики. Вместе с тем, по оценке Герогиевой, о рецессии речь не идет. Глава МВФ призвала США и их торговых партнеров к конструктивному сотрудничеству по снижению напряженности в торговле и неопределенности.



Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», администрация Дональда Трампа объявила о введении с 5 апреля пошлин на импорт из 211 государств и территорий. В отношении 86 из них пошлины вырастут до 11–50% 9 апреля. Базовая ставка составит 10%.

