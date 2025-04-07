«Вопрос в том, что эти страны будут в США покупать. Ведь они будут переплачивать. Да, Трамп таким методом выбивает из США поставки продовольствия, энергоресурсов, строительной и сельскохозяйственной техники. Однако для Трампа все равно остается проблема: нужно как-то закрывать эти объемы. Огромное количество товаров эти страны покупают друг у друга, у США просто нет этих товаров, и они не могут предложить их по конкурентным ценам. Во-первых, даже если компании будут готовы расширять производство в США, это потребует времени, а во-вторых, в США 50 лет с подачи неолиберальных деятелей проводилась политика разрушения образования и понижения культурного уровня населения. У людей огромная демотивация к труду», - рассказал он.

По словам Колташова, по отношению к латиноамериканским странам введены более низкие пошлины, и таким образом Трамп хочет оставить лазейку для контрабанды.

«В отношении латиноамериканских стран тарифы наиболее щадящие. Например, у Бразилии - 10%. Этот тариф позволяет осуществлять контрабанду в США. Я думаю, Трамп специально это закладывает для того, чтобы товары из стран, против которых введены высокие пошлины, ввозились как латиноамериканские. А вообще за стол переговоров садиться здесь сложно, потому что Трамп обвинил эти страны в том, что они занижали цены и намеренно не допускали товары из США. В других странах просто дешевле производить товары. Разница в оплате неквалифицированной рабочей силы между значительной группой развивающихся стран и США самое малое в 10 раз. Дороговизна рабочей силы делает американскую продукцию и экономику неконкурентоспособной», - рассказал собеседник НСН.

Колташов уверен, что этот экономический кризис будет недолгим, однако может существенно поменять международную торговлю.