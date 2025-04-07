Последствия экономических реформ Трампа могут стать выгодными для России
Дональд Трамп спровоцировал недолгий экономический спад, который перестроит мировую торговлю, что послужит на пользу России, заявил НСН Василий Колташов.
Главная проблема введенных главой США Дональдом Трампом пошлин в том, что товары из США, которые он тем самым хочет продвинуть, дорогие, и их нет в том количестве, которое соответствует потребностям других стран. Об этом в беседе с НСН рассказал экономист Василий Колташов.
Белый дом заявил, что свыше 50 стран запросили у США переговоры по пошлинам. Речь идёт о снижении или отмене введённого Вашингтоном денежного сбора. Колташов отметил, что ему непонятно, что США собирается предложить торговым партнерам.
«Вопрос в том, что эти страны будут в США покупать. Ведь они будут переплачивать. Да, Трамп таким методом выбивает из США поставки продовольствия, энергоресурсов, строительной и сельскохозяйственной техники. Однако для Трампа все равно остается проблема: нужно как-то закрывать эти объемы. Огромное количество товаров эти страны покупают друг у друга, у США просто нет этих товаров, и они не могут предложить их по конкурентным ценам. Во-первых, даже если компании будут готовы расширять производство в США, это потребует времени, а во-вторых, в США 50 лет с подачи неолиберальных деятелей проводилась политика разрушения образования и понижения культурного уровня населения. У людей огромная демотивация к труду», - рассказал он.
По словам Колташова, по отношению к латиноамериканским странам введены более низкие пошлины, и таким образом Трамп хочет оставить лазейку для контрабанды.
«В отношении латиноамериканских стран тарифы наиболее щадящие. Например, у Бразилии - 10%. Этот тариф позволяет осуществлять контрабанду в США. Я думаю, Трамп специально это закладывает для того, чтобы товары из стран, против которых введены высокие пошлины, ввозились как латиноамериканские. А вообще за стол переговоров садиться здесь сложно, потому что Трамп обвинил эти страны в том, что они занижали цены и намеренно не допускали товары из США. В других странах просто дешевле производить товары. Разница в оплате неквалифицированной рабочей силы между значительной группой развивающихся стран и США самое малое в 10 раз. Дороговизна рабочей силы делает американскую продукцию и экономику неконкурентоспособной», - рассказал собеседник НСН.
Колташов уверен, что этот экономический кризис будет недолгим, однако может существенно поменять международную торговлю.
«Мы вступили в острый, интенсивный, но непродолжительный экономический спад. Трамп просто убрал американские финансовые подпорки, которые стояли у мировой торговли. Но ему нужен слабый доллар, и тут он может промахнуться, потому что другие валюты девальвируются легко, а доллар недостаточно. Я думаю, что он знает, что ему просто попутно нужно обрушивать еще и федеральную резервную систему. При этом американская экономика со временем неизбежно выйдет на рост и развитие. Я думаю, что кризис не будет долгим, обычно, средний кризис длится 12 месяцев. Самое главное, что по его итогам американское потребление должно будет сильно упасть, и вся международная торговля выстроится не вокруг США, а паутинообразно. ЕС может очень серьезно пострадать, что для России, конечно, крайне важно и хорошо», - подытожил он.
Ранее вьетнамские власти предложили США отменить все пошлины на ввозимую из США продукцию в обмен на отмену Вашингтоном дополнительных пошлин для Вьетнама, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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