Трамп назвал ошибкой ответные пошлины Китая

Ввод Китаем ответных пошлин на американский импорт является ошибкой. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

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По его мнению, Пескин запаниковал и «сделал неверный ход».

«Это то, что он не может себе позволить!» - подчеркнул американский лидер.

Ранее власти Китая объявили о вводе с 10 апреля ответных пошлин на импорт из США, а также подали иск в механизм урегулирования споров ВТО, сообщает RT.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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