Трамп назвал ошибкой ответные пошлины Китая

По его мнению, Пескин запаниковал и «сделал неверный ход».

«Это то, что он не может себе позволить!» - подчеркнул американский лидер.

Ранее власти Китая объявили о вводе с 10 апреля ответных пошлин на импорт из США, а также подали иск в механизм урегулирования споров ВТО, сообщает RT.