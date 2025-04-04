Трамп назвал ошибкой ответные пошлины Китая
4 апреля 202517:10
Ввод Китаем ответных пошлин на американский импорт является ошибкой. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
По его мнению, Пескин запаниковал и «сделал неверный ход».
«Это то, что он не может себе позволить!» - подчеркнул американский лидер.
Ранее власти Китая объявили о вводе с 10 апреля ответных пошлин на импорт из США, а также подали иск в механизм урегулирования споров ВТО, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru