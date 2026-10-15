Центробанк запретил перевод криптовалюты физлицом на собственный «холодный» кошелек
Перевод криптовалюты физическим лицом на свой «холодный» (некастодиальный) кошелек запрещен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения Банка России.
«Нет, перевод цифровой валюты физическим лицом на некастодиальный кошелек... не разрешен», — указали в регуляторе.
Ограничения предусмотрены частью 9 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
Ранее россиянам разрешили покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников и пользоваться такими валютами как инвестиционным инструментом, напоминает 360.ru.
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