На краю кредитной пропасти: россияне спускаются в долговую яму
Центробанк может ограничить выдачу новых кредитов семьям с большим количеством долгов перед банками, поделился экономист Игорь Липсиц.
Рост закредитованности россиян действительно внушает опасения, подтвердил ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что суммарный долг одного жителя России перед банками превысил 300 тысяч рублей. Наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года стали Калмыкия и Тува.
«Ситуация в пограничной зоне, и уже Центробанк начинает по этому поводу тревожиться. С одной стороны, он говорит, что нет угрозы обвала рынка, пока есть шансы, что люди могут гасить кредиты. Но объем долга уже очень велик, и сейчас ЦБ пытается ограничить микрокредитование под наличные деньги. Обсуждается запрет на получение дополнительных кредитов семьям с очень высоким уровнем налогового обременения. Мы уже близко подошли к красной, опасной зоне», - подчеркнул профессор.
Липсиц отметил, что кредитная нагрузка россиян состоит не только из ипотечных платежей.
«Я думаю, дело не только в ипотеке. Если мы смотрим кредиты в МФО, то там суммы-то совсем маленькие, 15-17 тысяч берут на 10-15 дней. Просто у людей с 2014 года падают доходы, поэтому падает уже даже потребление продуктов питания в России. Денег не хватает на жизнь, люди пытаются прокормить детей, где-то перехватить и каким-то образом себя побаловать, поэтому влезают в долговую яму. Кроме того, люди финансово малограмотны, они не очень умеют просчитать, что будет, если они возьмут кредиты, а столько искушений, столько интересных возможностей потратить деньги, и люди не могут устоять. Это, в частности, очень большие затраты на потребительское кредитование вплоть до кредитов под организацию свадеб. Берут кредиты, не рассчитывая, как потом будут гасить», - добавил он.
По словам экономиста, ситуация с жилищной ипотекой в России также может претерпеть изменения.
«Если бы кто-то знал, что будет происходить на рынке недвижимости, он бы стал супермиллиардером. Тут столько противоречивых тенденций! Надо смотреть по разным городам. Мы знаем, что есть регионы, где продажи нового жилья практически прекратились полностью. Строители возводят недвижимость, а продать некому, потому что нет денег у населения. Нет единой картины по России. В Москве еще рынок будет жить, потому что народ переселяется в Москву, а в регионах, может быть, будет даже обрушение цен на недвижимость, потому что ее просто никто не покупает», - подытожил Липсиц.
Методика подсчета бедных меняется для того, чтобы приукрасить статистику по России, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин.
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