На краю кредитной пропасти: россияне спускаются в долговую яму

Рост закредитованности россиян действительно внушает опасения, подтвердил ординарный профессор департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что суммарный долг одного жителя России перед банками превысил 300 тысяч рублей. Наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года стали Калмыкия и Тува.

«Ситуация в пограничной зоне, и уже Центробанк начинает по этому поводу тревожиться. С одной стороны, он говорит, что нет угрозы обвала рынка, пока есть шансы, что люди могут гасить кредиты. Но объем долга уже очень велик, и сейчас ЦБ пытается ограничить микрокредитование под наличные деньги. Обсуждается запрет на получение дополнительных кредитов семьям с очень высоким уровнем налогового обременения. Мы уже близко подошли к красной, опасной зоне», - подчеркнул профессор.