Объём кредитов Россиян превысил 24 триллиона рублей

Регионом с самым минимальным объёмом кредитов стала Ингушетия. Задолженность на одного жителя там чуть больше 36 тыс. рублей. В Чечне и Дагестане также небольшой уровень кредитной задолженности: её размер не превышает 75 тыс. рублей.

Экономисты объясняют резкий рост потребительского кредитования низкими процентными ставками в начале года. В последние месяцы ставки начали расти, что побудило людей взять ипотеку на выгодных условиях.

Эксперты отмечают, что размер заработной платы увеличивается медленнее, чем потребительский кредит. Это приведёт к росту долговой нагрузки населения в 2022 году.

