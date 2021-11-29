Объём кредитов Россиян превысил 24 триллиона рублей

Суммарный долг одного россиянина в 2021 году превысил 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В течение года кредитная нагрузка выросла во всех 85 регионах России. По данным Центробанка и Росстата, сейчас объём банковских кредитов россиян превысил 24 триллиона рублей, тогда как в 2018 году был менее 15 триллионов. Лидером по абсолютному объёму кредитов на одного экономически активного жителя страны стал Ямало-Ненецкий округ. Объём задолженности в регионе вырос почти до 612 тыс. рублей. В четвёрку лидеров по объёму кредитов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия) и Московская область. В этих регионах задолженность в пересчёте на одного гражданина превысила 460 тыс. рублей.

Центробанк спрогнозировал замедление ипотечного спроса

Регионом с самым минимальным объёмом кредитов стала Ингушетия. Задолженность на одного жителя там чуть больше 36 тыс. рублей. В Чечне и Дагестане также небольшой уровень кредитной задолженности: её размер не превышает 75 тыс. рублей.

Экономисты объясняют резкий рост потребительского кредитования низкими процентными ставками в начале года. В последние месяцы ставки начали расти, что побудило людей взять ипотеку на выгодных условиях.

Эксперты отмечают, что размер заработной платы увеличивается медленнее, чем потребительский кредит. Это приведёт к росту долговой нагрузки населения в 2022 году.

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