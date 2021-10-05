«Пузыря нет!» В Ассоциации банков назвали уровень просрочек по ипотеке

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян опроверг в пресс-центре НСН данные о росте просрочек по ипотечным кредитам.

«В августе выдано 150 тысяч ипотечных кредитов, и это благо, хотя это на 8% меньше, чем в августе прошлого года, когда был "бум" и были объявлена господдержка. За восемь месяцев этого года выдан 1 миллион 240 тысяч ипотечных кредитов, и это очень приличные объемы. И называть это "пузырем" я бы не стал! По ипотеке самый низкий уровень просрочки, он сохраняется на уровне 0,5-0,9%. Это довольно качественный сегмент кредитования, он развивался даже в период пика пандемии прошлой весной. Люди стараются, и частично у них получается решать фундаментальную проблему обеспечения себя жильем. Термин "пузырь" просто красиво звучит, поэтому его эксплуатируют. Мы даже близко не подошли к тому уровню выдачи ипотечных кредитов, который есть в развитых странах», - отметил Тосунян.

По словам банкира, по другим кредитам уровень просрочки составляет около 4%. Он также уточнил, что количество выданных кредитов увеличивается, несмотря на кризис.

«С августа 2020 по август этого года по объему выданных кредитов суммы увеличились на 6%, по количеству уменьшились на 8%, потому что в этом году в летние месяцы был пик, продолжался рост, но с августа начался спад. Наши контролирующие органы хотят сдержать этот рынок, вместо того, чтобы снижать процентную ставку», - посетовал Тосунян.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что рекордный объем потребительских кредитов, взятых россиянами в августе, не спровоцирует рост банкротств.

