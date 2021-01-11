Красная тряпка для США: В Швеции предрекли «газовую войну» из-за «Северного потока-2»

Несмотря на то, что «Северный поток-2» уже почти достроен, США постараются помешать завершению важного для Европы инфраструктурного проекта, уверены наблюдатели. Газовые сделки Германии с Россией были «красной тряпкой» для администрации Дональда Трампа, а его преемник Джо Байден, вероятно, займёт ещё более жёсткую позицию, что чревато обострением ситуации и фактически «газовой войной», пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

Авторы публикации напоминают, что Вашингтон озаботился «энергетической безопасностью» Европы ещё в 2016 году при президенте Бараке Обаме. Власти США уже тогда говорили об угрозе «холодной войны на Балтике». Будучи вице-президентом, Байден призывал европейцев в качестве альтернативы покупать сжиженный природный газ из Америки и пытался надавить на шведское правительство в вопросе противодействия «Северному потоку-2», вспоминает издание.

Какие возможности будут у Байдена, будет зависеть от того, удастся ли его Демпартии установить контроль над Конгрессом США. Однако новый расширенный пакет санкций в любом случае вступит в силу. Угроза ограничений коснётся в том числе компаний, отвечающих за сертификацию газопровода. Норвежский сертификатор Det Norske Veritas (DNV) GL из-за этого уже отказался продолжать сотрудничество по «Северному потоку-2».

Между тем, власти Германии поддерживают достройку трубы. Региональные немецкие власти даже готовы создать фонд для поддержки проекта, а в Бундестаге всё чаще слышны призывы ответить Вашингтону на санкции против компаний из-за «Северного потока-2».

Со стороны Германии труба уже достроена. Остаётся проложить 147 километров в территориальных водах Дании. Работы возобновятся 15 января.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил НСН, что «Северный поток-2» будет достроен к середине лета 2021 года, если не произойдёт ничего «экстраординарного». По мнению замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, к этому времени газопровод уже могут ввести в эксплуатацию.

Между тем, использование мощностей «Северного потока-2» лишь увеличит и без того серьёзную зависимость Европы от российского газа, отмечают шведские журналисты. Как говорится в материале, 14 европейских стран удовлетворяют более 50% своих потребностей в газе за счёт поставок из РФ.

