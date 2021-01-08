Фонд для обхода санкций по «Северному потоку - 2» создадут в Германии

Региональный парламент Германии земли Мекленбург — Передняя Померания принял решение о создании фонда в защиту проекта «Северный поток - 2». Zeit Online сообщает, что за инициативу проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Главной целью фонда премьер-министр земли Мануэла Швезиг назвала продвижение экологических проектов, однако он также получит возможность участвовать в завершении строительства российского газопровода.

Предполагается, что фонд сможет помочь немецким компаниям обойти американские санкции и взаимодействовать друг с другом через стороннюю организацию, не нарушая таким образом санкционных ограничений.