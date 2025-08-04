СМИ: США исчерпывают рычаги давления на Россию

Пока неясно, какие еще «карты» остались у США, чтобы повлиять на Россию и добиться прекращения огня, пишет Bloomberg, комментируя приближение срока действия ультиматума президента Дональда Трампа.

Американский лидер пригрозил введением пошлин до 500% на товары из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители — прежде всего это Индия и Китай.