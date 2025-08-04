СМИ: США исчерпывают рычаги давления на Россию

Пока неясно, какие еще «карты» остались у США, чтобы повлиять на Россию и добиться прекращения огня, пишет Bloomberg, комментируя приближение срока действия ультиматума президента Дональда Трампа.

Американский лидер пригрозил введением пошлин до 500% на товары из стран, которые продолжают закупать российские энергоносители — прежде всего это Индия и Китай.

Индия ответила на критику США и ЕС по закупкам российской нефти

Однако, как подчеркивает издание, ни одна из этих стран не демонстрирует готовности пересматривать отношения с Москвой. В частности, судовые данные подтверждают устойчивый объем поставок нефти в Индию.

Сам Трамп не исключал, что ограничения могут не сработать — Россия, по его словам, научилась обходить санкции. В случае неудачи он может отказаться от идеи урегулирования конфликта. В то же время Bloomberg отмечает, что Россия продолжает продвигаться на фронте, а в Белом доме заявляют о возможности применения дополнительных финансовых и дипломатических инструментов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры