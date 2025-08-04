Сделает вид: Юшков объяснил, почему Индия не откажется от российской нефти
На Россию приходится около 40% нефти, которую Индия к себе завозит, страна получает сверхприбыль, так как продает эту нефть дальше, а сама покупает ее со скидкой.
Индия может сказать, что вынуждена отказаться от российской нефти, чтобы выторговать еще больше скидок, на самом деле прекращать закупки страна не планирует, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать российскую нефть. Он грозится ввести против Индии и Китая пошлины за торговлю с Россией. Юшков обрисовал разные сценарии развития событий.
«Мы для Индии важный торговый партнер, как и они для нас. На Россию приходится около 40% нефти, которую Индия к себе завозит. Для нас они второй по объему покупатель после Китая. Китай получает нефть по трубе и танкерами, Индия только танкерами. Если мы берем морской транспорт, то они вообще на первом месте находятся. Мы экспортируем примерно 4,5 миллиона баррелей в сутки сырой нефти, Индия закупает где-то 1,7-2 миллиона баррелей в сутки. Чуть меньше половины нашего экспорта приходится на Индию. А мы для них являемся самым выгодным поставщиком. Это все-таки подталкивает нас к мысли, что Индия не откажется от российской нефти. Если они откажутся, только Китай осмелится эту нефть взять. Есть риск того, что нам придется сократить добычу. В таком случае начнется глобальный дефицит, цены достигнут трёхзначных значений. Сейчас Индия покупает нашу нефть со скидкой, а другую будет покупать по 150 долларов за баррель. Индии выгодно сказать, что они якобы прекращают закупку, чтобы выторговать у нас еще скидки», - объяснил он.
По словам Юшкова, Индия понимает, что американский лидер Дональд Трамп давит на них из-за торговой сделки, будет «борьба».
«Если бы США хотели прекратить экспорт нашей нефти, если бы они хотели сделать так, чтобы Россия не зарабатывала на этом, они бы объявили другие санкции. Они бы ввели такие ограничения, как против Ирана и Венесуэлы. Там просто кому-либо запрещено покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Против России таких санкций нет, тут придуманы какие-то пошлины. Это специальный инструмент давления на эти страны, а не на Россию. США давят на Индию, заставляя ее подписать торговую сделку на более выгодных для США условиях. Индия это прекрасно понимает, она понимает, что можно против США в этом плане бороться. У них есть такой опыт. Трамп сначала вводил пошлины против всех стран, потом отменял. Индия только часть нефти из РФ оставляет, а так перерабатывает и отправляет на экспорт, это большой рынок для нее. Отказываться от такой сверхприбыли они не хотят», - заключил собеседник НСН.
Россия потеряет триллион рублей в моменте из-за санкций американского лидера Дональда Трампа против Китая и Индии, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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