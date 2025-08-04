Индия может сказать, что вынуждена отказаться от российской нефти, чтобы выторговать еще больше скидок, на самом деле прекращать закупки страна не планирует, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать российскую нефть. Он грозится ввести против Индии и Китая пошлины за торговлю с Россией. Юшков обрисовал разные сценарии развития событий.