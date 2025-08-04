«Улыбнемся Пакистану?»: Как Индию склоняют к отказу от российской нефти
Почти в каждой состоятельной индийской семье дети учатся или работают в США, при этом обычно Дели следует «закону выгоды», сказала в эфире НСН Евгения Ванина.
В Индии сильны проамериканские настроения, которые подогревают СМИ, призывающие не иметь дел с Россией, объяснила в интервью НСН главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от России до 8 августа заключить перемирие на Украине. В ином случае он пригрозил 100-процентными вторичными пошлинами в отношении покупателей российских энергоресурсов, главные из которых Индия и Китай. Вскоре Трамп сообщил, что Индия якобы планирует отказаться от закупок нефти из РФ, однако официально это не подтверждено. Ванина объяснила, от чего может зависеть решение Дели.
«Здесь очень тонкий расклад и много факторов, которые играют роль. С одной стороны, Индия всегда во внешней политике следовала простому закону выгоды, национальным интересам. Ей выгодно покупать российские нефтепродукты. С другой стороны, в Индии очень сильна проамериканская прослойка. Вы с трудом найдете в этой стране семью среднего и высшего класса, я уж не говорю об элите, где дети бы не жили или не учились в США. В самих Соединенных Штатах колоссальная индийская диаспора. Кроме того, в СМИ просто потоком идет "обработка" людей в пользу того, что надо подчиниться американцам, а с русскими дел иметь не надо. Пока сложно сказать, какая из этих тенденций станет преобладающей», - отметила эксперт.
По ее мнению, в России не будут рвать отношения с Индией из-за возможного решения в пользу Трампа, но «зарубочку» сделают.
«Какого-то острого ответа не будет. Россия не будет рвать с Индией все проекты. Мы просто сделаем себе "зарубку" или, например, несколько раз "улыбнемся" Пакистану. Индия в этом отношении всегда очень ревнивая. Событие должно развернуться во времени, и тогда уже можно будет что-то сказать», - заключила собеседница НСН.
Индийское агентство ANI ранее сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы Индии, несмотря на санкции Евросоюза и ультиматум США, продолжили закупать нефть у поставщиков из России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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