В Индии сильны проамериканские настроения, которые подогревают СМИ, призывающие не иметь дел с Россией, объяснила в интервью НСН главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал от России до 8 августа заключить перемирие на Украине. В ином случае он пригрозил 100-процентными вторичными пошлинами в отношении покупателей российских энергоресурсов, главные из которых Индия и Китай. Вскоре Трамп сообщил, что Индия якобы планирует отказаться от закупок нефти из РФ, однако официально это не подтверждено. Ванина объяснила, от чего может зависеть решение Дели.