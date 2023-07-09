Концерн OMV готов закупать у России газ, несмотря на санкции
Австрийский нефтегазовый концерн OMV готов продолжать закупки газа у российского «Газпрома» по долгосрочному контракту, несмотря на санкции. Об этом глава австрийского Альфред Штерн заявил в интервью Financial Times.
«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объёмы от «Газпрома», — цитирует его издание.
OMV выразил готовность приобретать топливо из любого «юридически приемлемого» источника, отмечает RT.
Ранее биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF, объявила, что откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
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