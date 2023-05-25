В Австрии потребовали от властей снять санкции против России

По ее словам, власти также должны работать над инфляцией в стране, которая заметно выросла. «Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди», — сказала парламентарий.

Белакович призвала канцлера Карла Нехаммера действовать в интересах народа Австрии. Отмечается, что в стране самая высокая инфляция в Еврозоне.

Ранее глава МИД Австрии заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

