В Австрии потребовали от властей снять санкции против России
Представители Австрийской партии свободы потребовали снять антироссийские санкции, сообщила зампредседателя фракции Дагмар Белакович в обращении на сайте партии.
По ее словам, власти также должны работать над инфляцией в стране, которая заметно выросла. «Экономическая война против России в первую очередь затрагивает ваше собственное население, а демонизацией угля и газа вы создали зеленую инфляцию, от которой страдают люди», — сказала парламентарий.
Белакович призвала канцлера Карла Нехаммера действовать в интересах народа Австрии. Отмечается, что в стране самая высокая инфляция в Еврозоне.
Ранее глава МИД Австрии заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере
- Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России
- В Австрии потребовали от властей снять санкции против России
- СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского
- Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток
- Путевки в детские лагеря подорожали на 20%
- В разведке Украины назвали Путина своей главной целью
- Госдеп одобрил продажу Киеву комплекса ПВО NASAMS
- Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России
- SHAMAN презентовал клип с сотней невест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru