Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС

По словам вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда, альтернативная площадка в Лондоне готовится, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

