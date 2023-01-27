Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС

Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF, 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

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По словам вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда, альтернативная площадка в Лондоне готовится, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзГаз
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