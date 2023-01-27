Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС
Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF, 20 февраля откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти механизм коррекции рынка газа ЕС. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
По словам вице-президента по фьючерсным биржам ICE Трабью Бланда, альтернативная площадка в Лондоне готовится, чтобы выступить в качестве страхового варианта для клиентов, если механизм не позволит им торговать и адекватно контролировать свои риски.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что Еврокомиссия хотела бы, чтобы Евросоюз в начале весны текущего года разместил заявку на совместные закупки газа и задолго до начала лета провел первую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- Премьер Венгрии пообещал НАТО проблемы при успехе России на Украине
- СМИ: Эстония, Литва и Польша призвали снизить лимит цен на российскую нефть
- Политолог Рар предрёк России и Германии «повторение Курской битвы»
- Путин поручил ввести должность врача-стажера для студентов ординатуры
- Шведский радикал снова сжёг Коран
- Экс-губернатор Фургал произнесет перед присяжными последнее слово 30 января
- Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с Россией
- Путин поручил увеличить выпуск обрабатывающей промышленности
- Кабмин Украины запретил чиновникам выезжать из страны без уважительной причины
- Биржа ICE откроет газовый хаб в Лондоне, чтобы обойти ограничения ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru