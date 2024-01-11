«Конфискация или обмен?»: Судьбу замороженных российских активов решат на Западе

Соответствующее заявление содержится в записке, отправленной Советом национальной безопасности США в комитет по международным отношениям сената. Законопроект предоставит полномочия, которые необходимы американской исполнительной власти для изъятия суверенных активов России в пользу Киева.

По данным агентства, Байден поддержал конфискацию активов после того, как представители Республиканской партии заблокировали помощь Украине в размере свыше $60 млрд.

Также администрация США планирует согласовать эти меры с партнерами по «Большой семерке». Особенно это касается европейских союзников, где находится около $200 млрд замороженных российских активов и где их односторонняя конфискация не нашла активной поддержки.

Рассмотрение вопроса конфискации замороженных активов на уровне G7 подтвердила и министр финансов США Джанет Йеллен, сообщило Bloomberg. Она подчеркнула, что Вашингтон пока не принял соответствующее решение. По словам главы американского Минфина, лидеры стран «Большой семерки» попросили исследовать суть вопроса и дать оценку существующим рискам.

…ИЛИ ОБМЕНЯЮТ?

Тем временем в Министерстве финансов России допускают, что первый этап обмена замороженными активами между Россией и Западом может начаться уже в текущем январе. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова.

По его словам, в первую очередь обмен коснется портфелей стоимостью до 100 тысяч на инвестора. При этом не уточняется, на какую дату и по какому курсу будет оцениваться стоимость активов, не ведется и прямых переговоров с зарубежными инвесторами. Однако в ведомстве убеждены, что нерезиденты будут заинтересованы в обмене, поскольку это позволит хотя бы частично вернуть утраченные средства.

С тем, что запустить механизм разблокировки иностранных активов удастся запустить уже в 2024 году, согласился и министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, вернуть свои вложения смогут 2,5 млн из 3,6 млн россиян. Об этом глава Минфина заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, по словам Силуанова, важнейшая задача ведомства — возобновление потока иностранного капитала на российский рынок. В частности, Минфин пытается устранить ограничения для вывода зарубежными инвесторами средств, которые могут быть вложены в Россию, из иностранных юрисдикций.

ВЕРНУТ ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА?

При этом сроки такого возврата могут сильно затянуться, убежден экс-глава Центробанка Сергей Дубинин. В интервью НСН он заявил, что конфискованные российские активы можно будет вернуть только через полвека, а решение этого вопроса начнется только после завершения спецоперации.

«В немедленном режиме надо четко зафиксировать сам объем претензий. Например, целый ряд займов, которые сделала Российская империя, разместив свои облигации во Франции, был после 1917 года конфискован, грубо говоря. Урегулировать этот вопрос удалось только в 1995 году. Можно готовиться примерно к такой дистанции», — заявил экономист.

Вместе с тем Дубинин заверил, что угрозы разморозки российских активов звучат регулярно, опасаться их не стоит.

«Эти заявления делаются регулярно. Пока никто не предложил точной юридической формулировки, закона, кроме простого решения, которое не будет опираться на международное и внутреннее право. Такое решение будет отвергать неприкосновенность частной собственности. Доверие к евро и доллару США как к резервным валютам и так сильно подорвано в результате санкций. А такое решение переводит это все в режим эскалации не только в отношении России, а в отношении всех инвесторов зарубежных. Это не секрет для европейских финансистов, политиков. Поэтому я думаю, что простого решения для грубой конфискации не будет. Но сегодня все возможно», — отметил собеседник НСН.

РАЗМОРОЗКА С СОГЛАСИЯ ОЛИГАРХОВ

Довольно парадоксальное заявление в интервью НСН сделал немецкий политолог Александр Рар. Он полагает, что на передачу замороженных российских активов могут «добровольно» согласиться... сами российские олигархи в обмен на снятие с них санкций.