Снимут санкции: Немецкий политолог Рар предрек будущее российских активов в Европе

«Германия считает, что это преждевременно, потому что все эти требования пока эмоциональны и исходят от Прибалтики, от Польши, а Германия все-таки хочет подчеркнуть, что страны Запада соблюдают основы правового государства. Они боятся реакции инвесторов и в целом рынка, например, того же Китая. Второе, мне кажется, что в Германии есть подозрение, что пока деньги давать Украине просто так неправильно, потому что миллиарды могут оказаться в карманах украинских олигархов или уйдут на СВО. Германия хочет, чтобы деньги шли на восстановление Украины», - отметил Рар.

По его словам, все деньги, яхты и активы российских олигархов Германия хочет передать Киеву, но с «согласия» миллиардеров.

«Деньги нужно найти сначала, так как средства Банка России запрятаны в разных схемах, фондах и так далее. В Германии считают, что все эти средства, а также деньги и яхты олигархов должны перейти Украине, но с согласия олигархов. Им будут выкручивать руки и заставлять большую часть замороженных денег отдать Украине, зато санкции против них будут сняты. Но это делается не из-за того, что Германия боится ответных мер со стороны России, потому что активов Германии в России нет, а частные компании, которые работают в России – это самые надежные друзья и партнеры России, было бы безумием их сейчас наказывать», - объяснил собеседник НСН.

Запад пустит российские активы на вооружение Украины, а не на ее восстановление, заявил ранее председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов «Радиоточке НСН».



