«Разбой и средневековье»: Запад пообещал Украине российские миллиарды

В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины. Западные политики, представители бизнеса и международных организаций собрались, чтобы обсудить по большей мере инвестиции в реконструкцию страны.

Эксперты Всемирного банка оценивают ущерб в 400-700 миллиардов долларов, но оценки разнятся. При этом коллективный запад продолжает проталкивать идею о том, что «заставит» Москву платить за восстановление Украины. С другой стороны, союзники Киева призывают не ждать окончания конфликта, а инвестировать в Украину уже сейчас.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на правах хозяина форума сообщил, что уже ведется работа, но не столько инвестиционная, сколько правовая и законодательная.

«Очевидно, что Россия должна заплатить… Мы работаем с союзниками над изучением законных путей использования российских активов», - воодушевленно заявил он.

Его, разумеется, поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, который традиционно во всем и всегда винит Россию.