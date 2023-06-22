«Разбой и средневековье»: Запад пообещал Украине российские миллиарды
В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины. Западные политики хотят заставить Россию оплатить нужды Киева.
В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины. Западные политики, представители бизнеса и международных организаций собрались, чтобы обсудить по большей мере инвестиции в реконструкцию страны.
Эксперты Всемирного банка оценивают ущерб в 400-700 миллиардов долларов, но оценки разнятся. При этом коллективный запад продолжает проталкивать идею о том, что «заставит» Москву платить за восстановление Украины. С другой стороны, союзники Киева призывают не ждать окончания конфликта, а инвестировать в Украину уже сейчас.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на правах хозяина форума сообщил, что уже ведется работа, но не столько инвестиционная, сколько правовая и законодательная.
«Очевидно, что Россия должна заплатить… Мы работаем с союзниками над изучением законных путей использования российских активов», - воодушевленно заявил он.
Его, разумеется, поддержал госсекретарь США Энтони Блинкен, который традиционно во всем и всегда винит Россию.
«Давайте начистоту: Россия — причина разрушений на Украине. И Россия в конце концов оплатит восстановление Украины», - резюмировал он общую позицию собравшихся.
В ходе встречи, которая продлится и второй день, все страны пообещали помочь Киеву, чем смогут. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала выделить $416 млн «на все — от генераторов до еды и палаток для тех, кто лишился жилья». Ее испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна передаст Украине $272,9 млн, из которых $7,6 млн пойдут на обустройство школ бомбоубежищами. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о дополнительных $43,6 млн на восстановление критической инфраструктуры Украины.
При этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о скорой публикации проекта по использованию замороженных российских активов.
Отмечается, что Евросоюз собирается направить заблокированные средства на восстановление Украины. Доходы от активов планируется задействовать в рамках нового механизма поддержки.
«Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности», - сказала фон дер Ляйен.
Со своей стороны, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции по восстановлению Украины в Лондоне также заявил, что сейчас разрабатывается механизм по конфискации российских, замороженных на Западе, активов. По его словам, это позволит Киеву на законных основаниях получить до $500 млрд.
«Мы готовим честный механизм», — добавил украинский премьер.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал разбоем и средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом.
«Закрыли, отобрали и даже не объясняют почему. Это происходит в нарушение всех норм законодательства, это разбой», - подчеркнул президент.
Глава государства также поручил кабмину ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в отечественную юрисдикцию.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также назвал изъятие российских активов на Западе беспределом. Он отметил, что это будет незаконным актом, по сути, хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу.
«При помощи такого рода изъятий они (Запад - ред.) ничего не добьются, и они это прекрасно понимают и поэтому медлят с принятием решений. Но если все-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы, резервы Центрального банка РФ, я уверен, что у нас не дрогнет рука для того, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права», - говорил он.
Российская сторона вынуждена снова и снова напоминать, что конфискация активов незаконна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу не удастся упаковать в нормы международного права блокировку российских активов.
Он указал, что любые попытки каким-либо образом легитимизировать эти «бандитские действия» обречены на провал.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что Евросоюз принял не очень продуманное решение о заморозке российских активов, при этом ЕС не знает, все ли он заморозил - так же, как и точную сумму.
«Они считают всё под российскими активами: от государственных активов, заканчивая частными или смешанными компаниями. Это не так, что кто-то привез 300 млрд в мешке, положил их куда-то, и он там лежит. Было не очень продуманное решение о заморозке всего, что у них там есть. А что у них есть, они до конца ещё не определили. Заморозили на всякий случай, посчитали, что это примерно вот столько», - сказал Климов.
Ранее российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси», пишет Daily Mail со ссылкой на источник. По информации издания, средства должны были отправить летом 2022 года. Нет никаких гарантий, что это произойдет, передает «Радиоточка НСН».
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