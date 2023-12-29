Песков пригрозил Западу пагубными последствиями из-за изъятия российских активов

Изъятие российских активов странами Запада может привести к серьезным последствиям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Путин назвал действия западных чиновников в отношении спорта извращением
«Подобные действия - они чреваты очень-очень серьезными последствиями», - отметил он.

Накануне СМИ сообщили, что Германия, Франция и другие страны Евросоюза усомнились в идее США конфисковать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов, и призывают к тщательной оценке законности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ЭкономикаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры