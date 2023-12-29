Песков пригрозил Западу пагубными последствиями из-за изъятия российских активов
29 декабря 202313:11
Изъятие российских активов странами Запада может привести к серьезным последствиям, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Подобные действия - они чреваты очень-очень серьезными последствиями», - отметил он.
Накануне СМИ сообщили, что Германия, Франция и другие страны Евросоюза усомнились в идее США конфисковать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов, и призывают к тщательной оценке законности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru