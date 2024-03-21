«Кому-то платят»: ЕС планирует запретить российское зерно вместо украинского

В заявлении указывается также, что «часть российского импорта может включать украденное зерно с Украины».

Обсуждение по данному вопросу состоится 26 марта на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.

19 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. Отмечается, что такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров.

Литва уже давно заявляла, что выступает за ужесточение контроля над российским зерном. Российскую продукцию тщательнее проверяли, но ограничения так и не ввели. В феврале решение о запрете импорта российского и белорусского зерна приняла только Латвия, в Литву зерно из России и Белоруссии до сих пор поступало свободно и далее транпспортировалось в другие страны.

В пресс-релизе литовского министерства отмечается, что в 2023 году Евросоюз импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на сумму €437,5 млн.

РОССИЯ: «ЕСТЬ ДРУГИЕ 140 СТРАН»

Россия же готова при таком сценарии переключиться на другие рынки. РФ сегодня поставляет в страны Евросоюза мизерный объем зерна, поэтому новые пошлины не скажутся на доходах отечественных производителей, рассказал в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Влияние будет зависеть от того, согласятся ли потребители платить подобную пошлину или переключатся на другие товары, которые ей не подвержены. У нас мизерный объем поставок в Европу, потому для нас это не критичный рынок. Мы поставляем туда небольшой объем, поскольку там его покупают. Если они откажутся – не будем поставлять зерно туда, выберем альтернативные рынки. Наша зерновая продукция сегодня расходится на полмира, в активе 140 стран», - сказал он.

По его словам, Россия уже начала активно поставлять зерно в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, в лидерах по-прежнему Египет и Турция.

«География подросла, сейчас мы очень активно отгружаем зерно в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Раньше отгрузки в эти регионы были в небольших объемах, мы их прилично нарастили. Но все равно в лидерах по покупкам у нас две страны – Египет и Турция», - отметил он.