«Кому-то платят»: ЕС планирует запретить российское зерно вместо украинского
Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции Украины и переключился на борьбу с российским зерном.
Страны Евросоюза окончательно перестали бороться с украинским зерном, но переключились на российское. Новые меры призваны поддержать местных фермеров и не портить отношения с Киевом, который периодически возмущается политикой «партнеров». При этом аналитики предрекают обычным европейцам существенный рост цен в таком случае.
ЛИТВА: «УКРАДЕННОЕ ЗЕРНО»
Катализатором введения новых ограничений для России традиционно выступают страны Балтии. Накануне министерство сельского хозяйства Литвы призвало запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз.
Соответствующее обращение ведомство направило в Еврокомиссию (ЕК). К обращению Литвы присоединились министры сельского хозяйства Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.
В заявлении указывается также, что «часть российского импорта может включать украденное зерно с Украины».
Обсуждение по данному вопросу состоится 26 марта на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС.
19 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз планирует взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. Отмечается, что такой шаг приведет к росту цен как минимум на 50%. При этом мера поможет «успокоить» местных фермеров.
Литва уже давно заявляла, что выступает за ужесточение контроля над российским зерном. Российскую продукцию тщательнее проверяли, но ограничения так и не ввели. В феврале решение о запрете импорта российского и белорусского зерна приняла только Латвия, в Литву зерно из России и Белоруссии до сих пор поступало свободно и далее транпспортировалось в другие страны.
В пресс-релизе литовского министерства отмечается, что в 2023 году Евросоюз импортировал 1,53 млн тонн российского зерна на сумму €437,5 млн.
РОССИЯ: «ЕСТЬ ДРУГИЕ 140 СТРАН»
Россия же готова при таком сценарии переключиться на другие рынки. РФ сегодня поставляет в страны Евросоюза мизерный объем зерна, поэтому новые пошлины не скажутся на доходах отечественных производителей, рассказал в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Влияние будет зависеть от того, согласятся ли потребители платить подобную пошлину или переключатся на другие товары, которые ей не подвержены. У нас мизерный объем поставок в Европу, потому для нас это не критичный рынок. Мы поставляем туда небольшой объем, поскольку там его покупают. Если они откажутся – не будем поставлять зерно туда, выберем альтернативные рынки. Наша зерновая продукция сегодня расходится на полмира, в активе 140 стран», - сказал он.
По его словам, Россия уже начала активно поставлять зерно в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию, в лидерах по-прежнему Египет и Турция.
«География подросла, сейчас мы очень активно отгружаем зерно в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Раньше отгрузки в эти регионы были в небольших объемах, мы их прилично нарастили. Но все равно в лидерах по покупкам у нас две страны – Египет и Турция», - отметил он.
В феврале Злочевский говорил НСН, что это США хотят ограничить закупки российского зерна для партнеров, но пока им это не удается сделать,
«США финансируют целый ряд потребителей, включая основного нашего покупателя пшеницы – Египет. Там программы по финансированию, но страны покупают на эти деньги наше зерно. Сейчас в США хотят это прекратить. Видимо, какие-то будут ограничения именно на закупки нашего зерна. Конечно, это может сказаться на спросе тех стран, которые пользуются такими инструментами финансирования», - рассказал он.
УКРАИНА: УТОПИТЬ ВСЕХ
При этом от украинского зерна в Евросоюзе решили отстать, несмотря на то, что протесты фермеров были обусловлены именно дешевыми поставками из Украины.
20 марта Европарламент продлил приостановку пошлин на экспорт сельхозпродукции Украины до 2025 года. Кроме того, сообщается, что могут быть приняты любые быстрые меры, которые будут сочтены необходимыми, если на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС произойдет значительный сбой из-за украинского импорта.
При этом буквально 19 марта Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, так как «это создает угрозу предстоящим переговорам внутри Евросоюза по продлению режима свободной торговли объединения с Киевом». В противном случае Париж угрожает «сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год».
Напомним, что главным борцом с украинским зерно неожиданно стала Польша. Еще в феврале премьер-министр республики Дональд Туск по итогам встречи с протестующими фермерами заявлял, что Польша может закрыть границу с Украиной, если Киев не услышит требования Варшавы относительно товарооборота между двумя странами.
Польские фермеры ранее блокировали погранпереходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей и другие пункты. Они не пропускали автомобили с украинской сельскохозяйственной продукцией.
Президент Польши Анджей Дуда 20 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН сравнил Украину с утопающим, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой», - приводит слова Дуды Reuters.
Ситуация стала еще больше накаляться, когда встреча Дуды и Зеленского, которая должна была состояться на полях ГА ООН в Нью-Йорке, была отменена в последний момент. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita. Отмечается, что инициатива отменить встречу исходила от Дуды, а официальной причиной были названы «изменения в графике» президента Польши.
Польский политолог Якуб Корейба отмечал в интервью НСН, что Варшава будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке.
«Польское правительство и законы существуют для защиты польских граждан, а не для защиты интересов нескольких украинских латифундистов, которые умеют очень хорошо лоббировать свои интересы. Большинство этих агрохолдингов – это олигархические структуры, которые зарегистрированы в Люксембурге или на Кипре, то есть, они налоги в украинский бюджет не платят. Зато платят что-то кому-то за лоббирование интересов», - говорил он.
Германия также настороженно относилась к дешевому украинскому зерну. Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Стефан Прочка заявил корреспонденту Lenta.ru, что импорт украинской аграрной продукции вредит сельскому хозяйству ЕС. По его словам, массовые поставки сельхозпродукции с Украины ошибочны и ведут к массовому ценовому давлению. Сельское хозяйство ЕС не в состоянии конкурировать с демпинговыми ценами, отметил он.
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