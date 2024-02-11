Протестующие польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков

В приграничном населенном пункте Дорохуске польские фермеры высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, написал на своей странице в соцсети X организатор протестов Рафал Меклер.

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«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», - сообщил он.

В ноябре 2023 года польские фермеры заблокировали три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Протестующие потребовали от властей Евросоюза отменить льготы для украинских дальнобойщиков.

Министры сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии предложили Еврокомиссии вернуть таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию. Главы ведомств полагают, что Брюссель должен принять меры для защиты рынков стран Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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