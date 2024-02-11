Протестующие польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков

«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», - сообщил он.

В ноябре 2023 года польские фермеры заблокировали три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Протестующие потребовали от властей Евросоюза отменить льготы для украинских дальнобойщиков.

Министры сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии предложили Еврокомиссии вернуть таможенные пошлины на украинскую сельхозпродукцию. Главы ведомств полагают, что Брюссель должен принять меры для защиты рынков стран Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

