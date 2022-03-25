Колташов предрек Евросоюзу «экономическое самоубийство» при отказе от российского газа

«Евросоюз будет упираться до последнего и всячески препятствовать переходу к такой форме оплаты. Однако он не откажется от получения российского газа. Для Евросоюза это крайне острый вопрос. ЕС уже совершил такое экономическое самоубийство, когда выбрал стратегию жестких санкций по отношению к России вместо того, чтобы взять дистанцию и сохранить нейтралитет. У Евросоюза уже не осталось в своем арсенале средств, которые способны нанести ущерб России. Сопротивление они будут с тяжелым сердцем прекращать, «Северный поток-2» в процессе может быть запущен. Мы увидим, что в Евросоюзе инфляция будет опережать рост мировых товарных цен на газ и нефть», - сказал Колташов.



Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.