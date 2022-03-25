Колташов предрек Евросоюзу «экономическое самоубийство» при отказе от российского газа

Страны ЕС в скором времени перестанут сопротивляться оплате за газ в рублях, иначе инфляция для них будет опережать рост мировых товарных цен, заявил Василий Колташов. 

Евросоюз будет долго препятствовать переходу к оплате в рублях за российский газ, однако такими действиями он только приближает себя к экономическому самоубийству, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

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«Евросоюз будет упираться до последнего и всячески препятствовать переходу к такой форме оплаты. Однако он не откажется от получения российского газа. Для Евросоюза это крайне острый вопрос. ЕС уже совершил такое экономическое самоубийство, когда выбрал стратегию жестких санкций по отношению к России вместо того, чтобы взять дистанцию и сохранить нейтралитет. У Евросоюза уже не осталось в своем арсенале средств, которые способны нанести ущерб России. Сопротивление они будут с тяжелым сердцем прекращать, «Северный поток-2» в процессе может быть запущен. Мы увидим, что в Евросоюзе инфляция будет опережать рост мировых товарных цен на газ и нефть», - сказал Колташов.

Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:ГазЕвросоюзРоссия
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