Колташов: Ожидание кризиса – полезная прививка для экономики
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал о новых возможностях развития для России в условиях прогнозируемого кризиса экономики.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в 2025–2026 годах начнётся новый этап мирового экономического кризиса, сообщает Газета.ру.
Согласно прогнозу ЦМАКП, с коронавирусом человечество справится в текущего года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а стоимость нефти к 2029 году вырастет до 82–85 долларов за баррель.
Вторая версия - структурный кризис. Эсперты ЦМАКП считают, что в этом случае пандемия продлится до конца 2021 года, рост ВВП составит не более 3% в год, а нефть к 2025 году подешевеет до 50–55 долларов за баррель.
Глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН обратил внимание на классический характер прогноза, когда «дождь либо будет, либо нет». Он также подчеркнул роль исследования для подготовки мер борьбы с экономическим кризисом.
«Само ожидание кризиса является очень хорошим признаком. В этом случае и эксперты, и чиновники, которые ориентируются на подобные прогнозы, ожидая угрозы, допускают меньше грубых ошибок. Такого рода прививки очень полезны для экономики. Наиболее сильной такой прививкой была Велика депрессия 1929-1933 годов. Она долго создавала атмосферу предстоящего кризиса и способствовала выработке таких контрциклических мероприятий и стимулов экономического роста, которые позволяли избегнуть тяжелого экономического состояния», - считает экономист.
По мнению Колташова, в исследовании не идет речь о новой волне текущего экономического кризиса. Эксперт назвал признаки нового цикла развития в экономике.
«Дело в том, что нынешний экономический кризис начался в 2008 году. То, что прогнозируют коллеги на 2025 год – это новый цикл в экономике. Завершится период экономического роста. Для него есть основа в виде новой инфраструктурной политики в странах, имеющих не зависимую от Брюсселя, Лондона или Вашингтона администрацию, как в России, Китае, Иране и других странах. Одновременно изменилась работа сообщающихся сосудов в мировой финансовой системе. Соединенные Штаты не генерируют больше рост мировой экономики. Они создают утечку капиталов с американского фондового рынка, которые будут разгонять мировые цены на сырье. Это будет завершение нового экономического цикла», - заявил эксперт.
Глава центра экономических исследований Института нового общества обратил внимание на то, что впервые система начинает работать на экономики с сильным промышленным потенциалом – новых центров капитализма.
«Система будет впервые работать против старых центров капитализма – против Соединенных Штатов, Великобритании, ряда стран Европейского Союза. Это неплохо. Мы получаем важный стимул в виде дорожающих ресурсов (сырья, продовольствия на мировом рынке). Надо только иметь внутренний ценовой климат. А на Западе не могут справиться со старыми проблемами и не очень готовы принять участие в новом росте. При этом политика этих стран все равно может обеспечивать рост в других экономиках», - считает Василий Колташов.
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