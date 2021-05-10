Колташов: Ожидание кризиса – полезная прививка для экономики

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в 2025–2026 годах начнётся новый этап мирового экономического кризиса, сообщает Газета.ру.

Согласно прогнозу ЦМАКП, с коронавирусом человечество справится в текущего года, годовой прирост мирового ВВП составит 4%, а стоимость нефти к 2029 году вырастет до 82–85 долларов за баррель.

Вторая версия - структурный кризис. Эсперты ЦМАКП считают, что в этом случае пандемия продлится до конца 2021 года, рост ВВП составит не более 3% в год, а нефть к 2025 году подешевеет до 50–55 долларов за баррель.