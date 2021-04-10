ВШЭ: Мировая экономика в 2021 году не выйдет из кризиса

«На фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», - цитирует ученых ТАСС.

Разные интенсивность карантинных ограничений и скорость вакцинации от COVID-19 в странах, появление новых штаммов вируса продолжат негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок. Поэтому эксперты ВШЭ утверждают, что опасные факторы не устранены.

По мнению ученых, «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». Также аналитики заявляют, что на возможности восстановления повлияют не только действия власти, но и планы и ожидания на уровне различных компаний.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил состояние экономики в России, отметив, что никаких кризисных явлений не отмечается и нет никаких поводов для беспокойства. А замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что потери мировой экономики от пандемии COVID-19 составили более чем $3,5 трлн, что в два раза больше ущерба, нанесенного экономическим кризисом 2008 года.

