Женская сборная РФ по спортивной гимнастике заняла шестое место на ЧМ

Женская сборная России стала шестой в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Роттердаме, сообщают «Известия».

Российские гимнасты могут пропустить чемпионат мира из-за проблем с визами

Она набрала 159,394 балла. «Золото» досталось команде Китая (165,764 балла). Американские гимнастки завоевали второе место (165,531), японки замкнули тройку лидеров с результатом 164,063 балла.

Шестое место позволило российским спортсменкам получить путевку на чемпионат мира 2027 года без дополнительного отбора.

Днем ранее гимнасты РФ стали вторыми на ЧМ в командном многоборье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпортСпортивная Гимнастика

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