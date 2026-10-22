Женская сборная РФ по спортивной гимнастике заняла шестое место на ЧМ
Женская сборная России стала шестой в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Роттердаме, сообщают «Известия».
Она набрала 159,394 балла. «Золото» досталось команде Китая (165,764 балла). Американские гимнастки завоевали второе место (165,531), японки замкнули тройку лидеров с результатом 164,063 балла.
Шестое место позволило российским спортсменкам получить путевку на чемпионат мира 2027 года без дополнительного отбора.
Днем ранее гимнасты РФ стали вторыми на ЧМ в командном многоборье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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