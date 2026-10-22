Трамп: Завершение украинского конфликта ближе, чем когда-либо

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что конфликт вокруг Украины приблизился к урегулированию сильнее, чем когда-либо прежде.

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По его словам, он недавно обсуждал эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Трамп указал, что разговор с российским коллегой состоялся несколько дней назад. Одной из тем обсуждения стали перспективы завершения боевых действий на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что капитуляция Киева неприемлема для Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияДональд Трамп

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