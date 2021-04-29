Кремль назвал атавизмом заявление Байдена о готовности США вести за собой мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты смогут повести за собой весь мир, - это «атавизм однополярного мира».

Песков признал, что США остаются супердержавой, которые составляют четверть мировой экономики. Он также отметил роль этой страны в реанимации экономики после «ковидного кризиса».

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«Однако претендовать на роль Моисея, который ведет евреев в пустыне... Мы не в пустыне, и мир гораздо богаче, чем США», - сказал Песков в эфире «Первого канала», подчеркнув, что в мире формируются разные объединения, которые способны сравняться по экономике с США или даже превзойти ее.

Ранее эксперты в беседе с РИА ФАН назвали причину звонка президента США Джо Байдена своему российскому коллеге Владимиру Путину.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДжо Байден
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