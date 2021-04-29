Кремль назвал атавизмом заявление Байдена о готовности США вести за собой мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает слова президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты смогут повести за собой весь мир, - это «атавизм однополярного мира».

Песков признал, что США остаются супердержавой, которые составляют четверть мировой экономики. Он также отметил роль этой страны в реанимации экономики после «ковидного кризиса».