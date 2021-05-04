Делягин: Государство в России сознательно выталкивает людей в нищету

Экономист Михаил Делягин в комментарии НСН подчеркнул, что нет новизны в ситуации, которая существует в России со средним классом и доходами россиян в целом около пяти лет.

«Государство не видит проблемы в бедности людей. Оно сознательно выталкивает людей в нищету. Средний класс, попадающий в бедность – результат целенаправленной политики, разрушение всей сферы жизни людей. Нивелирование экономики искусственным денежным голодом, ликвидация образования, оптимизация медицины. Это не само по себе происходит!», - подчеркнул экономист.