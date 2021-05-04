Делягин: Государство в России сознательно выталкивает людей в нищету

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал способы поддержки среднего класса в России.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что государство недостаточно поддержало средний класс в условиях пандемии, сообщает РБК.

По его мнению, значительная доля населения, считавшаяся средним классом, в период ковидных ограничений потеряла источники существования и выпала в бедность.

Кузьминов отметил, что сейчас российским властям стоит обратить особое внимание на продолжающееся падение реальных доходов населения, однако бороться с ним поддержкой самых слабых нельзя.

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Экономист Михаил Делягин в комментарии НСН подчеркнул, что нет новизны в ситуации, которая существует в России со средним классом и доходами россиян в целом около пяти лет.

«Государство не видит проблемы в бедности людей. Оно сознательно выталкивает людей в нищету. Средний класс, попадающий в бедность – результат целенаправленной политики, разрушение всей сферы жизни людей. Нивелирование экономики искусственным денежным голодом, ликвидация образования, оптимизация медицины. Это не само по себе происходит!», - подчеркнул экономист.

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По мнению эксперта, для того, чтобы возродить средний класс, необходимы простые и логичные шаги на уровне системы власти.

«В первую очередь, прекратить налоговый террор и административный», - рекомендовал Михаил Делягин.

Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, почему не стоит винить в росте числа бедных в России исключительно пандемию коронавируса.

«Можно считать, что бедные в России составляют порядка 80%. Трудно сказать, где проходит граница, ведь многие из них себя относят к среднему классу, но это самообман. Люди пережили несколько волн кризиса. Ситуация такова, что требуется новый цикл роста экономики на 10-20 лет», - напомнил Колташов.

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ТЕГИ:ДоходыМихаил ДелягинСредний И Малый БизнесЭкономика
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