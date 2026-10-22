Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке

Обломки беспилотного летательного аппарата Украины упали на многоквартирный дом в Липецке, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Игорь Артамонов.

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По его словам, повреждено остекление здания. По предварительным данным, никто не пострадал, погибших нет.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:ВСУАтакаБеспилотники

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