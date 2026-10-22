Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Липецке
22 октября 202602:01
Денис Хоноров
Обломки беспилотного летательного аппарата Украины упали на многоквартирный дом в Липецке, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, повреждено остекление здания. По предварительным данным, никто не пострадал, погибших нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО уничтожили 51 украинский дрон за день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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