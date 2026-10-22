Россия опустилась на четыре строчки в мировом рейтинге паспортов
Паспорт России занял 50-е место в индексе документов компании Henley & Partners, сообщают «Известия».
Страна потеряла четыре позиции по сравнению с январем. Первое место досталось Сингапуру, граждане которого могут посещать без виз 193 направления. Чуть меньше повезло гражданам Японии, Южной Кореи и ОАЭ. Замыкает тройку Швеция.
Далее идут более 10 европейских стран, обеспечивающих безвизовый доступ к 186 направлениям. Великобритания расположилась на шестой строчке со 184 направлениями, США — на десятой (180).
В непосредственной близости от России оказались Венесуэла, занявшая 49-е место, и Турция с Катар. Сегодня россиянам доступно на 31 безвизовое направление больше, чем гражданам Китая, на 37 больше, чем гражданам Таиланда, и на 59 больше, чем гражданам Индии.
Последние места рейтинга заняли Ирак с 28 направлениями, Сирия с 25 и Афганистан с 22.
Ранее стало известно, что россиянам меньше отказывают в шенгене, чем другим иностранцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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