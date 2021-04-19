Дерипаска пересчитал бедных так, что Кремль вмешался

В неверии данным официальной статистики расписался российский миллиардер. Олег Дерипаска в своем Telegram-канале обвинил Росстат в «жонглировании цифрами», связанными с оценкой количества бедных в стране. В недавней публикации Росстат констатировал, что по итогам 2020 года число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, сократилось до 17,8 млн человек, и бедность таким образом упала до минимума с 2014 года. По мнению Олега Дерипаски, россиян с такими доходами насчитывается около 80 миллионов. Бизнесмен указал, что за последние годы Росстат научился «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой», а «победы» над бедностью остаются в основном на бумаге.

Публикация миллиардера не осталась незамеченной в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Дерипаска - крупный работодатель и обладает большим объемом информации, но у Росстата данных больше и правительство все же ориентируется на цифры Росстата. В России увеличение количества бедных из-за мирового экономического кризиса и пандемии оказалось не таким значительным, как могло бы, благодаря точечным мерам поддержки со стороны государства, - подчеркнул Песков.

Г-н Дерипаска намек понял, и к обеду запись в Telegram-канале претерпела некоторые изменения. Ссылка на данные Росстата осталась, но утверждения о 80 миллионах бедных и о манипулировании данными пропали. Зато появилось политически выверенное дополнение:

«Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения», - пишет переосмысливший проблему предприниматель.

Надо сказать, что г-н Дерипаска в своих «заблуждениях», на которые ему своевременно было указано, далеко не одинок. О несогласии с данными Росстата по количеству бедных в стране неоднократно заявляли известные российские экономисты. Так, глава Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание на то, что Росстат учитывает только, по его выражению, «кромешную нищету», когда людям не хватает денег на еду.

«Бедный в социологическом смысле - это человек, которому не хватает денег на покупку простой бытовой техники, у нас таких от 70 до 80 процентов всегда», - заявил НСН г-н Делягин.

Согласен с ним и экономист Никита Кричевский, напоминающий, что прожиточный минимум не определяет реальное положение вещей в экономике и социальной сфере.

«Сегодня прожиточный минимум – это не уровень бедности, а уровень нищеты. И, если правительство с этим согласно, тогда оно должно переименовать прожиточный минимум в минимум для тех, кто согласен влачить нищенское существование», - заявил Кричевский в эфире НСН.

«Без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», - пишет Олег Дерипаска в отредактированной версии своей публикации. Хочется верить, хотя бы в этом с ним спорить не будут.

