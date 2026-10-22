Маск пригрозил тем, кто пытается расследовать работу SpaceX

Об этом он заявил в соцсети X. Бизнесмен пригрозил тем, кто может стоять за его противниками. «Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками», - написал он.

Ранее издание Politico написало, что американские демократы присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска, который является крупнейшим спонсором Республиканской партии. В случае перехода к ним контроля над конгрессом США комитеты могли бы заняться Маском и значительной частью его бизнеса.

