Маск пригрозил тем, кто пытается расследовать работу SpaceX
Американский миллиардер, глава SpaceX Илон Маск ответил на сообщения о возможном расследовании в отношении него со стороны представителей Демократической партии США.
Об этом он заявил в соцсети X. Бизнесмен пригрозил тем, кто может стоять за его противниками. «Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками», - написал он.
Ранее издание Politico написало, что американские демократы присматриваются к возможности расследовать деятельность Маска, который является крупнейшим спонсором Республиканской партии. В случае перехода к ним контроля над конгрессом США комитеты могли бы заняться Маском и значительной частью его бизнеса.
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