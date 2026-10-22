Названа причина задержания экс-депутата Госдумы от КПРФ

Задержан бывший депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов, сообщает «РЕН ТВ».

Против Noize MC возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Он обвиняется в оправдании терроризма с использованием интернета. Михайлов находится в изоляторе временного содержания. Суд должен избрать ему меру пресечения 22 октября.

Ранее против блогера Шпака возбудили дело о призывах к терроризму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ГосдумаУголовное ДелоЗадержаниеТерроризм

Горячие новости

Все новости

партнеры