«Сейчас у всех таксопарков есть проблемы с автомобилями, с увеличением стоимости их обслуживания. Им надо примерно 30% автомобилей каждый год обновлять в связи с изношенностью. Раньше автомобилей в среднем хватало на три года, а новые китайские ходят в два раза меньше. Это резкое увеличение затрат. Получаются кассовые разрывы, пытаются как-то выживать. В отрасли ждут, что ставка ЦБ снизится, так как лизинг стал гораздо дороже. Также все ждут, что будут представлены на рынке другие автомобили, которые покажут большую износостойкость», - объяснил он.

При этом Корнеев объяснил, что таксопарки не могут повышать цены, этим занимаются агрегаторы, которые боятся «нелегальных» конкурентов.

«Государство не стремится улучшить положение таксопарков. Буквально в мае был принят закон о локализации такси. Это те же самые китайские автомобили. Вся работа направлена на решение других вопросов, включая политические, экономическое сотрудничество с Китаем и так далее. Это не очень помогает таксопаркам. В Москве, по нашим данным, реальную поддержку получают только четыре таксопарка. В других регионах такого нет. Все считают, что таксопарки могут увеличивать цены, но это не так, так как цены определяют агрегаторы. Агрегаторы берут комиссию в 30%, но сильно повышать цены не могут, потому что у них в качестве конкурентов есть нелегальные таксисты. На сером рынке такси, где заказ идет через мессенджеры, цены в два раза ниже», - добавил собеседник НСН.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков рассказал НСН, что аттестация водителей такси на знание города направлена больше на то, чтобы все из них обновили необходимые документы в сервисе КИС «АРТ», так как если водителю не хватало какого-то документа, то кнопка «пройти аттестацию» была ему просто недоступна.

