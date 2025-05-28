Только 14% российских таксопарков в 2024 году вышли в плюс

В исследовании отмечается, что остальные таксопарки в России работают либо в минус, либо в ноль. Как отмечает «Газета.Ru», 19 из 20 таксопарков не ведут базовый финансовый учет, не строят полноценную финансовую модель и не анализируют, где именно теряются деньги.

Кроме того, только 17% российских таксопарков развиваются на собственные средства, остальные закупают автомобили через лизинг.

Ранее таксист-блогер Егор Рябков рассказал НСН, что аттестация водителей такси на знание города направлена больше на то, чтобы все из них обновили необходимые документы в сервисе КИС «АРТ», так как если водителю не хватало какого-то документа, то кнопка «пройти аттестацию» была ему просто недоступна.

