Только 14% российских таксопарков в 2024 году вышли в плюс
Лишь 14% российских таксопарков завершили 2024 год с прибылью, говорится в исследовании Ivitech.
В исследовании отмечается, что остальные таксопарки в России работают либо в минус, либо в ноль. Как отмечает «Газета.Ru», 19 из 20 таксопарков не ведут базовый финансовый учет, не строят полноценную финансовую модель и не анализируют, где именно теряются деньги.
Кроме того, только 17% российских таксопарков развиваются на собственные средства, остальные закупают автомобили через лизинг.
Ранее таксист-блогер Егор Рябков рассказал НСН, что аттестация водителей такси на знание города направлена больше на то, чтобы все из них обновили необходимые документы в сервисе КИС «АРТ», так как если водителю не хватало какого-то документа, то кнопка «пройти аттестацию» была ему просто недоступна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru