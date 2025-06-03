Минпромторг: В РФ в мае снизились продажи автомобилей
В мае 2025 года в РФ было продано 44,8 тысячи импортных автомобилей и 57,6 тысяч автомобилей, произведённых в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
По данным ведомства, по сравнению с маем 2024 года продажи импортных машин упали на 43%, а отечественных - на 15%.
Снижение также зафиксировано по итогам января-мая. В 2025 году за указанный период в РФ было продано 506 514 новых автомобилей (до трёх лет). Это на 28% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года (699 002 шт.).
Ранее автоюрист Лев Воропаев заявил, что стоимость автомобилей в РФ может вырасти на 20−30% из-за введения новых правил расчёта утильсбора, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru