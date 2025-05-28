Аттестация водителей такси на знание города направлена больше на то, чтобы все из них обновили необходимые документы в сервисе КИС «АРТ», так как если водителю не хватало какого-то документа, то кнопка «пройти аттестацию» была ему просто недоступна. Об этом в беседе с НСН рассказал таксист-блогер Егор Рябков.

В Москве водители такси, не прошедшие аттестацию на знание города, будут платить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на подписанный мэром Сергеем Собяниным закон. Речь идет о знании объектов транспортной инфраструктуры Москвы. Рябков отметил, что аттестация была больше формальностью.

«Практически все водители, которые работают через агрегаторы, уже прошли аттестацию. Это была очень формальная вещь, занимало в среднем 3 минуты. Если водитель такси хоть какое-то время хотя бы по навигатору полгодика покатался по Москве, то он на все вопросы точно ответит. А остальные вопросы там на здравый смысл, например, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Если водитель не сдал аттестацию, то у него отзывают профиль в КИС «Арт», и ни один агрегатор в Москве и Московской области ему заказы не даст. А поскольку 95% водителей работают через агрегаторов, то будем считать, что этот вопрос закрыт. Остаются лишь те, кто работают сами на себя - это лишь 5%», - рассказал он.