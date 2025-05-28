Таксисты увидели другой смысл в аттестации на знание города
Любой водитель, хотя бы полгода ездивший по Москве, легко прошел новую аттестацию на знание города, а вот чтобы получить допуск к этой аттестации, надо было потрудиться, заявил НСН Егор Рябков.
Аттестация водителей такси на знание города направлена больше на то, чтобы все из них обновили необходимые документы в сервисе КИС «АРТ», так как если водителю не хватало какого-то документа, то кнопка «пройти аттестацию» была ему просто недоступна. Об этом в беседе с НСН рассказал таксист-блогер Егор Рябков.
В Москве водители такси, не прошедшие аттестацию на знание города, будут платить штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на подписанный мэром Сергеем Собяниным закон. Речь идет о знании объектов транспортной инфраструктуры Москвы. Рябков отметил, что аттестация была больше формальностью.
«Практически все водители, которые работают через агрегаторы, уже прошли аттестацию. Это была очень формальная вещь, занимало в среднем 3 минуты. Если водитель такси хоть какое-то время хотя бы по навигатору полгодика покатался по Москве, то он на все вопросы точно ответит. А остальные вопросы там на здравый смысл, например, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Если водитель не сдал аттестацию, то у него отзывают профиль в КИС «Арт», и ни один агрегатор в Москве и Московской области ему заказы не даст. А поскольку 95% водителей работают через агрегаторов, то будем считать, что этот вопрос закрыт. Остаются лишь те, кто работают сами на себя - это лишь 5%», - рассказал он.
По его словам, цель аттестации не в том, чтобы улучшить знания города водителями, а в том, чтобы они обновили все свои необходимые документы.
«Я думаю, что вообще аттестация была задумана не для того, чтобы протестировать водителей на знание города. Дело в том, что аттестацию можно сдать, только если у тебя все документы в профиле КИС «АРТ» прогружены. И если у тебя это все не загружено до конца, то кнопочка «пройти аттестацию» будет просто неактивна. То есть волей-неволей водителям пришлось обновить все свои данные. Все это скорее сделано для того, чтобы мы понимали, кто находится за рулем. Эти аттестации никак не ухудшают и не улучшают знания города», - рассказал собеседник НСН.
Также Рябков рассказал, что в условиях проблемы с GPS-навигацией, у водителей все равно есть способы настройки навигатора.
«Для того, чтобы навигатор лучше работал, по крайней мере "Яндекс" предусмотрел несколько способов. Это возможность перенастройки смартфона для ориентирования по точкам Wi-Fi. Они, как правило, не глушатся и точно находятся на тех местах, где были и вчера. Сервис высылает водителям подробную инструкцию, как перенастроить смартфон. Кроме того, есть специальные адаптеры в ОБД разъем автомобиля. Они считывают текущую скорость и могут замерять расстояние. Конечно, если человек совсем не понимает, как ориентироваться по оффлайн-карте, ему будет сложно. Но я, например, очень быстро приловчился», - поделился он.
Ранее в пресс-службе Минпромторга заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы утверждённом списке моделей автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации машин такси, не соответствует действительности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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