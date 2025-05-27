Таксисты переходят в «сервис аренды автомобилей с водителем»

Среди плюсов то, что данная модель не предполагает дорогого ОСАГО и страховки перевозчика ОСГОП, а также медосмотров и техосмотров. Один из крупнейших подобных агрегаторов «Максим» заявил о переходе на схему аренды машин с водителями. Это связано с ужесточением контроля за медосмотрами таксисов, а также дополнительными страховками и законом о локализации машин.

Депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил, что в парламенте сформировалась рабочая группа для разработок правок в закон о такси, которая предложит способы разрешить сложившуюся проблему. Предполагается упростить процедуру медицинского контроля и ввести ежегодную диспансеризацию. Также депутаты подготовят отдельный законопроект, который определит статус легковых перевозок по договору аренды авто с водителем.

Ранее стало известно, что появившаяся в СМИ информация о якобы утверждённом списке моделей автомобилей, соответствующих требованиям нового закона о локализации машин такси, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

