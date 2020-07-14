Китай готовится к тяжелым временам: России будет еще хуже
Эксперты рассказали в эфире НСН, чья экономика восстановится быстрее после кризиса, вызванного COVID-19.
Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил о том, что китайская экономика должна быть готова к тяжелым временам, которые еще впереди. По его словам, экономика показала устойчивый подъем после сокращения ВВП в первом квартале на 6,8 процента на фоне кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
Однако пока положение внутри страны, как и за ее пределами, неудовлетворительно, передает Reuters. Премьер объявил о том, что правительство подготовило ряд мер для стимулирования экономики и поддержки занятости, в том числе увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот, а также уменьшение кредитных ставок и ослабление резервных требований.
Китай восстановится после пандемии быстрее, чем Россия и прочие страны, заявил в апреле в эфире НСН руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Тогда эксперт объяснил это тем, что эпидемия в КНР началась раньше, чем во всем мире и соответственно карантин был снят быстрее. Однако высказал сомнение, что все предприятия полностью смогут восстановиться до конца года.
«Китай восстанавливает производство, хотя не везде. На крупных производствах процесс восстанавливается быстрее, на малых же предприятиях, поскольку там возникают проблемы с выплатой заработной платы, с уплатой налогов, процесс замедлен, там ситуация намного хуже. По оценкам, в Ухане сегодня восстановилось не более трети средних, малых и микропредприятий, которые работали до коронавируса. Вот это действительно большая проблема для страны, поскольку их доля в Китае достаточно велика. Не уверен, что все предприятия восстановятся на 100 процентов до конца этого года. Но Китай будет восстанавливаться быстрее, чем, допустим, страны Европы. Но время для восстановления, конечно, требуется», – говорит специалист.
Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня ухудшил оценку падения мировой экономики в 2020 году – до 4,9% вместо 3%, прогнозировавшихся им в апреле. По России по оценке МВФ тоже ожидает более серьезное падение - до 6,6% вместо 5,5%.
Прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
О том, что нынешний кризис россияне переживут тяжелее, чем в 2008-2009 годах, заявил в марте в эфире НСН экс-председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов. По его мнению, спад будет сильным из-за зависимости российской экономики от импорта и цен на энергоносители.
«Я думаю, что спад будет очень серьёзный, потому что у нас предельно несбалансированная экономика. Мы критически зависим от импорта. Вот Китай, конечно, перенесёт легче, чем другие: они производят практически всё сами. А мы ничего не производим! Продаём только нефть и газ. Нам говорят: «Не надо вашей нефти и газа!» А мы всё равно тянем трубу в Турцию, Европу, в Китай. В то время как 30% своего населения у нас не газифицировано. Все эти накопления, в том числе валютные, не имеют значения при этой предельной несбалансированности экономики. Мы критически зависим от мирового рынка. Поэтому я отношусь скептически к коллегам, которые считают, что пока ничего страшного и спад у нас составит 0,5-1% ВВП. Нет, будет гораздо больше, к сожалению. Каких-то серьёзных перспектив улучшения положения я не вижу», - заявил он.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сроки достижения национальных целей могут быть сдвинуты с 2024 года на период до 2030 года.
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