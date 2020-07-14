Китай готовится к тяжелым временам: России будет еще хуже

Премьер-министр КНР Ли Кэцян заявил о том, что китайская экономика должна быть готова к тяжелым временам, которые еще впереди. По его словам, экономика показала устойчивый подъем после сокращения ВВП в первом квартале на 6,8 процента на фоне кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.

Однако пока положение внутри страны, как и за ее пределами, неудовлетворительно, передает Reuters. Премьер объявил о том, что правительство подготовило ряд мер для стимулирования экономики и поддержки занятости, в том числе увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот, а также уменьшение кредитных ставок и ослабление резервных требований.

Китай восстановится после пандемии быстрее, чем Россия и прочие страны, заявил в апреле в эфире НСН руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Тогда эксперт объяснил это тем, что эпидемия в КНР началась раньше, чем во всем мире и соответственно карантин был снят быстрее. Однако высказал сомнение, что все предприятия полностью смогут восстановиться до конца года.

«Китай восстанавливает производство, хотя не везде. На крупных производствах процесс восстанавливается быстрее, на малых же предприятиях, поскольку там возникают проблемы с выплатой заработной платы, с уплатой налогов, процесс замедлен, там ситуация намного хуже. По оценкам, в Ухане сегодня восстановилось не более трети средних, малых и микропредприятий, которые работали до коронавируса. Вот это действительно большая проблема для страны, поскольку их доля в Китае достаточно велика. Не уверен, что все предприятия восстановятся на 100 процентов до конца этого года. Но Китай будет восстанавливаться быстрее, чем, допустим, страны Европы. Но время для восстановления, конечно, требуется», – говорит специалист.