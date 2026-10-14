Автомобилистам назвали главный признак неисправности автомобильной печки
Главный признак неисправности печки в автомобиле — отсутствие тепла при высоких настройках и прогретом двигателе. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
По его словам, чтобы проверить печку, следует включить её на тепло, выставив температуру в 22–26 градусов. Если дует тёплый воздух, который становится горячее с каждым поворотом регулятора, то устройство работает адекватно, а если холодный - то есть неисправность.
Он также напомнил, что в современных автомобилях климатические системы учитывают температуру снаружи и внутри салона.
«Поэтому если при выключенном кондиционере и установленных 19 градусах дует прохладным воздухом, это может быть нормально для конкретной модели», - заключил Славнов.
Ранее руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин заявил, что исправные системы отопления, вентиляции и кондиционирования машины помогают устранять запотевание стекол быстрее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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