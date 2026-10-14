Автомобилистам назвали главный признак неисправности автомобильной печки

По его словам, чтобы проверить печку, следует включить её на тепло, выставив температуру в 22–26 градусов. Если дует тёплый воздух, который становится горячее с каждым поворотом регулятора, то устройство работает адекватно, а если холодный - то есть неисправность.

Он также напомнил, что в современных автомобилях климатические системы учитывают температуру снаружи и внутри салона.

«Поэтому если при выключенном кондиционере и установленных 19 градусах дует прохладным воздухом, это может быть нормально для конкретной модели», - заключил Славнов.

Ранее руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин заявил, что исправные системы отопления, вентиляции и кондиционирования машины помогают устранять запотевание стекол быстрее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».