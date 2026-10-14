Ускоренное развитие препаратов по борьбе с ожирением несет в себе как плюсы, так и минусы, например, побочные эффекты, которые можно полноценно зафиксировать только уже в постклинических исследованиях. Об этом НСН рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Швейцарская фармкомпания Roche заключила соглашение с китайской Rona Therapeutics о разработке нового препарата против ожирения. Общая сумма потенциальных выплат может превысить $1,1 млрд. В отличие от «Оземпика» и других препаратов, влияющих преимущественно на аппетит, новая терапия направлена непосредственно на обмен жиров. Шуляк отметил, что ожирение — одна из нозологий, куда фармкомпаниям еще выгодно вкладываться.

«Проблема ожирения не исчезнет, потому что там много факторов, которые лежат в основе. Подобные препараты не снимут проблему целиком, но придвинут к ее решению. Про «побочки» говорить рано, потому что не было клинических исследований. Все видят, насколько популярны стали препараты группы GLP-1, которые сейчас активно применяются для снижения массы тела, хотя были разработаны для диабета второго типа. Это воодушевляет фармпроизводителей разрабатывать все новые препараты и формы. Например, сейчас хотят выпустить таблетированную форму. Почему так обращают внимание на эту группу? Во многих областях фармацевтики есть тупиковые ветви развития. Вложить миллиарды долларов и получить препарат, который отобьет эти инвестиции, почти невозможно. Соответственно фармкомпании, исследовательские R&D-центр ищут нозологии, где еще можно применить что-то новое. Борьба с ожирением — одна из них», — рассказал он.

При этом Шуляк подчеркнул, что в ускоренном развитии фармацевтической отрасли есть свои негативные последствия.

«В ускоренном развитии есть свои минусы. Побочные эффекты, например, собираются очень большое количество времени и уже в постклинических исследованиях, соответственно, «побочка» описана не до конца. Поэтому потом могут вылезти какие-то побочные эффекты, которые при клинических исследованиях не были задокументированы», — уточнил он.