Ожирение исчезнет? К чему ведет быстрая разработка лекарств для похудения
Сергей Шуляк напомнил НСН, что, несмотря на новые лекарства, ожирение никуда не денется, так как в основе этой проблемы много факторов, а Андрей Продеус заявил, что эффект от лекарства зависит от компетентности врачей и действий пациента.
Ускоренное развитие препаратов по борьбе с ожирением несет в себе как плюсы, так и минусы, например, побочные эффекты, которые можно полноценно зафиксировать только уже в постклинических исследованиях. Об этом НСН рассказал директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Швейцарская фармкомпания Roche заключила соглашение с китайской Rona Therapeutics о разработке нового препарата против ожирения. Общая сумма потенциальных выплат может превысить $1,1 млрд. В отличие от «Оземпика» и других препаратов, влияющих преимущественно на аппетит, новая терапия направлена непосредственно на обмен жиров. Шуляк отметил, что ожирение — одна из нозологий, куда фармкомпаниям еще выгодно вкладываться.
«Проблема ожирения не исчезнет, потому что там много факторов, которые лежат в основе. Подобные препараты не снимут проблему целиком, но придвинут к ее решению. Про «побочки» говорить рано, потому что не было клинических исследований. Все видят, насколько популярны стали препараты группы GLP-1, которые сейчас активно применяются для снижения массы тела, хотя были разработаны для диабета второго типа. Это воодушевляет фармпроизводителей разрабатывать все новые препараты и формы. Например, сейчас хотят выпустить таблетированную форму. Почему так обращают внимание на эту группу? Во многих областях фармацевтики есть тупиковые ветви развития. Вложить миллиарды долларов и получить препарат, который отобьет эти инвестиции, почти невозможно. Соответственно фармкомпании, исследовательские R&D-центр ищут нозологии, где еще можно применить что-то новое. Борьба с ожирением — одна из них», — рассказал он.
При этом Шуляк подчеркнул, что в ускоренном развитии фармацевтической отрасли есть свои негативные последствия.
«В ускоренном развитии есть свои минусы. Побочные эффекты, например, собираются очень большое количество времени и уже в постклинических исследованиях, соответственно, «побочка» описана не до конца. Поэтому потом могут вылезти какие-то побочные эффекты, которые при клинических исследованиях не были задокументированы», — уточнил он.
В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус отметил, что «побочки» есть у любого лекарственного препарата, так что вопрос только в грамотном использовании.
«Умение пользоваться даже самым продвинутым лекарственным препаратом зависит и от квалификации специалистов, которые его назначают и следят за здоровьем пациента, и от того, насколько пациент адекватно умеет его применять и планирует дальше жить здоровой жизнью. Я думаю, что в статье речь идет о варианте препарата по типу ретатрутид, который китайцы уже благополучно делают как субстрат. Что касается «побочек», то здесь все лекарственные препараты можно сравнить с ножом на кухне. Без него мы жить не можем, но даже самая опытная хозяйка хоть раз резалась. Так что, чтобы избежать побочных эффектов, нужно правильно его использовать», — рассказал он.
Ранее Продеус говорил НСН, что благодаря эффективным препаратам для похудения, люди могут сегодня снизить свою массу тела с пользой для здоровья на 16-25%.
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